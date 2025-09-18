Iza svakog horoskopskog znaka kriju se mračne navike – saznajte svoj najveći porok!

Zavisnosti imaju mnogo lica i često idu ruku pod ruku s karakterom svakog znaka Zodijaka. U nastavku otkrivamo na koji porok je svaka horoskopska grupa najranjivija, od drvljem i kamenjem pa sve do najskrivenijih slabosti.

Ovan

Impulsivni Ovnovi lako podležu alkoholu, pušenju i drugim porocima jer traže trenutni šut energije. Jednom kad se vežu za naviku, tvrdoglavo odolevaju pokušajima da prestanu, verujući da im porok ublažava stres i čini ih “glamuroznima”.

Bik

Senzualni Bikovi uživaju u hrani i piću do te mere da često preteraju. Kad se seksualna ili emocionalna frustracija nagomila, skloni su prekomernom konzumiranju alkohola, a neki čak postaju radoholičari ili televizijski ovisnici.

Blizanci

Varijabilni Blizanci posežu za pušenjem kao za antistres lekcijom, a njihova glad za uzbuđenjem vodi ih ka avanturama pune adrenalina. Kreativni i radoznali, mogu postati ovisni o poslu ili internetu, dok im ljubavni partneri brzo dosade.

Rak

Emocionalni Rakovi kriju osećanja pod maskom smirenosti i često pribegavaju hrani, tabletama ili alkoholu kako bi potisnuli unutrašnje nemire. Kad su pod pritiskom, cigareta ili topljenje hrane deluju im kao sigurna luka.

Lav

Samouvereni Lavovi vole da preteruju u svemu što rade, uključujući kockanje, alkohol, pušenje i seksualne avanture. Njihova glad za pažnjom i komplimentima često se pretvara u potrebu za novim porocima kad im dosadi stara zabava.

Devica

Perfekcionističke Device pretvaraju rad u opsesiju – radoholizam i kompulzivno vežbanje kod njih su česta pojava. Stres ih može odvesti u alkoholizam ili korišćenje tableta za smirenje, a mnoge muči i strah od gojenja pa puše da bi ostale mršave.

Vaga

Idealisti u srcu, Vage beže od realnosti preko alkohola, droge ili flerta s više partnera. U želji da izbegnu konflikte i obaveze, sklone su promiskuitetu i preterivanju s cigaretama ili vežbanjem u cilju gubitka kilaže.

Škorpija

Strastvene Škorpije najčešće podležu seksualnim zavisnostima kao što su pornografija i prekomeran trošak na luksuzne doživljaje. Alkohol, pušenje i zaduživanje pomažu im da impresioniraju ili održe moderan imidž.

Strelac

Ovi istraživači potroše bogatstvo na putovanja i avanture koje često ne mogu da priušte. Nemirni duh vuče ih ka nevjeri, seksu i porocima poput alkohola i pušenja, jer veruju da su neuništivi.

Jarac

Ambiciozni Jarci bore se protiv sopstvenih granica – mogu pasti u anoreksiju, bulimiju ili preterano vežbanje da bi ostali u formi. Opsesija mršavošću često prati i navika pušenja.

Vodolija

Eksperimenti i inovacije vode Vodolije ka drogama i neobičnim ideologijama. Ako zapadnu u zavisnost, teško se vraćaju, pa njihova radoznalost postaje njihov najveći protivnik.

Ribe

Osetljive Ribe utapaju bol u alkoholu i tabletama protiv stresa, posebno nakon emotivnih slomova. One beže od tuge kroz supstance koje privremeno uspavaju njihove duboke osećaje.

