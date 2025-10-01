Izabrani znakovi horoskopa privlače neverovatnu sreću u oktobru – postaju miljenici sudbine

Koga uskoro gleda sudbina?

I, verovali ili ne, ovaj mesec ne dolazi diskretno – naprotiv, donosi velike promene koje nas mogu iznenaditi, ali i usmeriti ka sudbinskim odlukama. Sezona pomračenja je u punom jeku, i svi ćemo je osetiti na svoj način.

Ipak, kako kaže astrolog MaKayla McRae, tri znaka će posebno blistati – pred njima je period rasta, nade i novih početaka.

Pa, hajde da vidimo ko su ti srećnici.

Ovan

Za Ovnove oktobar donosi osećaj olakšanja. Već prvog dana meseca Saturn, planeta discipline i karme, izlazi iz njihovog znaka i time skida jedan veliki teret s leđa. Do februara 2026. imaće priliku da zatvore stare priče, reše zaostale obaveze i povrate sigurnost u sebe.

Naravno, sezona pomračenja donosi turbulencije za sve, ali Ovnovi sada mogu da dišu slobodnije. Posebno tokom oktobra, kada Mars, njihov vladar, ulazi u Škorpiju. To je trenutak kada će ih preplaviti motivacija, hrabrost i želja da uhvate nove prilike. Ako ste Ovan, ovo je idealan trenutak da povučete potez koji već dugo odlažete.

Vaga

Za Vage, ovaj mesec donosi svetlost i ravnotežu. Njihova sezona počinje tokom oktobra i poziva ih da bolje upoznaju sebe, ali i da neguju odnose koji im znače. Biće to period kada će njihova prirodna šarmantnost posebno dolaziti do izražaja.

Više samopouzdanja, unutrašnji mir i toplina koju šire – sve to ih čini gotovo neodoljivim. Ako su ranije nailazile na prepreke, sada će ih prevazilaziti s lakoćom. A s obzirom na to da im se bliže rođendani, pravo je vreme da postave nove ciljeve i odluče šta žele da promene u svom životu.

Škorpija

Škorpije i promene – to je već dobro poznata priča. Dok se drugi ponekad boje neočekivanih obrta, ovaj znak tada pokazuje svoju snagu. Sezona pomračenja će ih „prodrmati“, ali upravo u tome leži njihov rast.

Prava transformacija kreće tokom oktobra, kada Mars ulazi u njihov znak. To je planeta ratnika, a u Škorpiji se oseća kao kod kuće. Rezultat? Odlučnost, hrabrost i jasna vizija. Škorpije će tada znati šta žele, postaviće granice i krenuće da preuzimaju kontrolu nad svojim životom. U tom periodu im neće nedostajati ni energije, ni vere u sebe. Ukratko – vreme je da zablistaju.

Da li ćete i vi imati sreće?

(parade.com)

