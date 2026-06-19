Dok ostali leže na plaži, ovo izazovno leto za dva znaka traži strpljenje, jake živce i jednu tešku odluku

Izazovno leto za dva znaka stiže baš kad svi planiraju odmor. Saznajte zašto Device i Škorpije moraju da se naoružaju strpljenjem.

Izazovno leto za dva znaka kreće upravo tamo gde svi ostali otvaraju ležaljke i isključuju telefon. Dok komšiluk broji dane do mora, Device i Škorpije će se boriti sa nečim mnogo težim od redova na granici. Sa sobom. Ovo leto im neće dati da se opuste na pola koplja, a baš tu se krije zaokret koji menja celu godinu.

Astrologija ne kaže da ih čeka loš period. Kaže nešto neugodnije. Čeka ih period koji traži rad na sebi, a to mnogi izbegavaju duže nego što priznaju.

Zašto baš Device i Škorpije ovog leta

Oba znaka vole osećaj da drže situaciju u rukama. Problem je što leto 2026. ima drugačiji plan. Device kroz preteranu kontrolu, Škorpije kroz emocije koje su mislili da su zakopali. Izazovno ne znači loše, znači da se nešto pomera.

Devica: kada vam savršenstvo postane teret

Device ulaze u leto sa spiskom obaveza dužim od ruke. Dok drugi biraju spontanost, oni razmišljaju o poslu, parama i planovima za jesen. Ta potreba da sve bude pod konac iscrpeće ih više od bilo kog posla.

Na ljubavnom planu prete nesporazumi zbog preteranog analiziranja. Partner počinje da oseća da ga Devica ispituje i traži skriveno značenje u svakoj rečenici. Slobodne Device mogu da promaše dobru priliku jer traže savršenstvo tamo gde ga nema. Lepota ne mora da bude organizovana da bi bila stvarna.

Savet je jasan. Probajte da neke stvari prepustite okolnostima. Nećete uticati na svaki detalj i to je u redu.

Šta tačno znači izazovno leto za dva znaka

Izazovno leto za dva znaka znači period koji ih gura iz zone udobnosti i tera na promenu, ali bez katastrofe. Frustracija sada često postaje temelj nečeg boljeg do kraja godine.

Škorpija: stari duhovi kucaju na vrata

Škorpije čeka leto natopljeno jakim emocijama. Stare ljubavi, nedovršene priče i problemi iz prošlosti vraćaju se baš kada su pomislili da su zaključili to poglavlje. Za mnoge pripadnike ovog znaka biće to emocionalno naporan period.

Vole da imaju konce u rukama, ali leto 2026. donosi obrte koje niko nije ubeležio u kalendar. Iznenadni preokreti u ljubavi, promene putnih planova, odluke koje moraju doneti brže nego što bi želeli.

Najveći test za Škorpije biće puštanje. Tek kada zatvore stara vrata, ruke su im slobodne za ono novo što već čeka na pragu.

Zahtevno leto za dva znaka donosi i nagradu

Ovo zahtevno leto za dva znaka nije kazna. Najteže situacije često nose najvažnije lekcije. Dok drugi traže odmor, Device i Škorpije bi mogle da pronađu nešto vrednije od ležaljke pored bazena.

Novu verziju sebe. Mirniju Devicu koja diše bez liste i Škorpiju koja je pustila balast. A vi, da li ste Devica ili Škorpija i osećate li već prvi nagoveštaj ovog leta? Napišite u komentarima šta vas najviše izbacuje iz takta

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com