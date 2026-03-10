Izdašna sreća pratiće 3 znaka, 10. mart je dan velike promene i poboljšanja sudbine

Strelca, Jarca i Ribe pratiće izdašna sreća 10. marta. Dobar dan je pred njima, dan na koji mogu da računaju!

Izdašna sreća pratiće tri horoskopska znaka 10. marta 2026. Iako je Merkur retrogradan, stvari se za ove znakove događaju na svoje mesto iza kulisa.

U utorak ćemo razmatrati kako možemo da završimo određene stvari koje smo ostavili nedovršene. Ako imamo hrabrosti da uradimo takve stvari, na kraju ćemo okrenuti svoju sreću na bolje.

Za ove astrološke znakove, 10. mart je dan promene sopstvene sudbine ulaganjem truda tamo gde bi trud možda otišao u zaborav.

Dakle, naša sreća se menja jer se ponašamo drugačije, a ne kako se očekuje. Dobar dan je pred nama, dan na koji možemo računati.

1. Strelac – zanimljiv preokret događaja kao spas

Zanimljiv preokret događaja dešava se 10. marta, zbog čega ćete zahvaliti svojim srećnim zvezdama što se to dogodilo. Zaista se osećate spašeno zvonom jer ste pošteđeni situacije koja bi vam samo izazvala tugu.

Upravo tokom ovog retrogradnog Merkura možete da se kontrolišete kako ne biste ponovo napravili istu grešku, i vau, koliko je ovo drugačije za vas. To je kao udar pozitivne energije koji vam daje osećaj da ste zaista najsrećnija osoba na svetu. Kakav sjajan osećaj. Vaša optika vam se vraća hiljadu puta. Ponovo se osećate kao vi.

2. Jarac – imate neverovatno samopouzdanje

Imate prednost 10. marta. Ne samo da dobijate raspravu, već i mnogo toga učite o sebi u smislu šta možete da postignete i koje su vaše granice. Energija retrogradnog Merkura u utorak pruža neverovatan uvid u vaš karakter. Ovo samospoznavanje je u srži onoga što vas čini tako neverovatno srećnim tokom ovog perioda.

Pošto znate svoju moć, možete je koristiti diskretno. Uz pravilnu negu i dobar tajming, videćete da ste u stanju da prevaziđete mnoge sopstvene prepreke. Ovo stvara slobodu, koja zatim stvara sreću.

3. Ribe – sve vam izgleda moguće

Ne plašite se da budete sami. Međutim, zaista uživate u tome da budete sa nekim ko vas razume i ništa vas više ne uzbuđuje nego što se vi i ta osoba zabavljate sa vama, na vaš način. 10. mart vam pruža jedno takvo iskustvo, i kad god se sastanete sa ovom jednom osobom, otkrićete da vaše ideje imaju krila.

Stvari se dešavaju u utorak. Magične stvari. Stvari koje vam daju osećaj da ste živi. Kako se ova pozitivna energija širi dok je Merkur retrogradan u vašem znaku, osećate se kao da ste provalili šifru.

Izdašna sreća teći će ka vama u utorak i sve izgleda moguće. Osećate se kreativno i genijalno, kao da je sve u vašem životu prožeto dobrotom.

