Iznenada stiže velika lova: Ova 3 znaka prijatno će se iznenaditi, obogatiće se do 16. oktobra na igrama na sreću

Ribe, Lavovi i Strelčevi imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću sve do 16. oktobra 2025. godine

Astrološke prognoze sve do 16. oktobra nagoveštavaju posebnu naklonost sreće za ova tri znaka.

Lav – odigrajte spontano

Lavovima konačno stiže zaslužena nagrada! Planete im donose neočekivane prilike kroz igre na sreću, posebno ako odluče da odigraju nešto spontano, bez preteranog razmišljanja. Srećni dani su oko 10. i 14. oktobra, a male uložene sume mogu im doneti lepu dobit.

Strelac – pratite unutrašnji osećaj

Strelčevi su u talasu dobre energije, Jupiter im otvara put za dobitke, posebno kroz brojeve, tikete ili nagradne igre. Ako imaju unutrašnji osećaj, trebalo bi da ga poslušaju. Kombinacija intuicije i optimizma donosi im mogućnost da nešto lepo osvoje, posebno između 12. i 16. oktobra.

Ribe – sreća dolazi kroz snove

Ribama intuicija radi punom snagom, a sreća im dolazi kroz snove i osećaje. Ako im se neki broj ili simbol ponavlja ovih dana, to nije slučajno, vredi ga iskoristiti. Do 17. oktobra, univerzum im može prirediti prijatno iznenađenje, naročito u vidu simboličnog, ali srećnog dobitka.

(Informer.rs)

