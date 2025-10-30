Iznenada stižu velike pare, ova 3 znaka obogatiće se do 6. novembra kroz igre na sreću!

Iznenada im stižu velike pare. Astrološka predviđanja ukazuju na to da Lavovi, Strelčevi i Bikovi imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću sve do 6. novembra 2025. godine

Astrolozi tvrde da baš ova tri znaka imaju najjaču kosmičku podršku za finansijsku sreću u ovom periodu. Novembar im donosi snažne planetarne aspekte koji mogu pokrenuti lavinu iznenadnih dobitaka, ali samo za one koji znaju kada i kako da odigraju. Do 6. novembra astrološki aspekti nagoveštavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka. Nekoliko srećnika može već sada da se raduje neočekivanom finansijskom preokretu.

Lav

Pod snažnim uticajem Jupitera i Sunca, Lavovi ove nedelje zrače magnetizmom i srećom. Intuicija im je pojačana, a posebno dobro prolaze oni koji se odluče da odigraju nešto spontano, bez previše planiranja. Nagrada može stići baš onda kada ne očekuju.

Strelac

Vladar sreće Jupiter sada ih snažno podržava. Ako su ikada osećali da treba da odigraju određene brojeve, sada je trenutak. Strelcima su otvoreni kanali intuicije i sreće, pa bi mogli da dobiju novac kroz lutriju, tiket ili čak slučajan poklon.

Bik

Tranzitni Uran donosi im iznenadne promene, a ovih dana i sreću kroz neplanirane finansijske dobitke. Bikovi koji poslušaju unutrašnji glas i ulože manji iznos mogli bi prijatno da se iznenade. Energija im je stabilna, a novac može da dođe kada se najmanje nadaju.

