Iznenadićete se jer nisu sve iste: Karakter Device zavisi od dekade u kojoj je rođena

Device. Obično se čuje uzdah nakon pomisli na njih i on može da bude zbog toga što vas mnogo nerviraju, ali i zato što ih mnogo volite.

Karakter Device zavidi od dekade u kojoj je rođena

Device su takve, iskrene, posvećene i tvrdoglave, ali neodoljive i potrebne i nemoguće je pobeći od njihove harizme. Posebno kada znate da će za najmanju pažnju uzvratiti duplo više i da samo to i žele u životu, otkriva sajt astrousluge.com. Svi volimo neku Devicu. Koja je Vaša?

DEVICA I Dekada (23.8 – 2.9)

Merkur

Device iz prve dekade se odlično snalaze sa rečima u svakom obliku. Samim tim, u ovoj dekadi su rođeni mnogi pisci, novinari i učitelji. Ova Devica ne voli kašnjenja, impulsivnost i neurednost. Međutim, iako pedantna, visoke inteligencije i uma, Devica deli frekvenciju sa Ribama i beskrajno luta. Ljudima je možda teško da dopru do njih, ali njihovo strpljenje, pouzdanost i tolerantnost pamte do kraja života. U tome ne izostaje ni intuicija kojom ove Device raspolažu i koja je toliko snažna da mogu da predvide ishode raznih situacija.

Uprkos urođenoj opreznosti, vrlo su prilagodljive i hrabre za avanturu, ali ipak najviše vole isprobane puteve. Svoje samopouzdanje grade sa mnogo skromnosti i često ne vide koliko njihova odlučnost, toplina i razumevanje čine da se ljudi zaljube u njih. Toliko su vredne da nekada zabrinjavaju bližnje da će se preseliti u kancelariju i toliko poštene da je preteško suprostaviti im se. Osećajne su, senzualne i zavodljive, imaju takta i potpuno se posvećuju svemu što rade. Predstavljaju idealne partnere.

Međutim, velika racionalnost Device iz prve dekade je njen blagoslov, ali i prokletstvo, jer analitičkim pristupom sprečavaju sebe da se zabave u ovom nesavršenom svetu. Takođe, ponekad su veoma negativne i netrpeljive. U takvim trenucima njihova ljubav prema tradiciji dovodi do toga da robuju raznim sitnim ritualima i potpuno se zatvaraju u svoj svet. Moraju da se čuvaju svog malog trola koji u njima budi potrebu za detaljisanjem. Treba da šire poznanstva i da često izlaze iz zone komfora.

Možda je zbog sputane ambicije i prevelike skromnosti, lista poznatih ljudi ovog ciklusa kratka. Tu je Aubrey Beardsley, veliki portretista prefinjene umetnosti, Theodore Dreiser, čija je pažljiva konstrukcija scene tipična za Devicu prve dekade, Leonard Bernstein, briljantan kompozitor i dirigent i veliki genije, pesnik, filozof, dramatičar, pripovedač i botaničar – Johann von Goethe.

DEVICA II Dekada (3.9. – 12.9)

Saturn

Device druge dekade padaju pod uticaj Saturna koji je prirodni vladar Jarca, a Jarcu pripada deseta kuća posla. Device iz druge dekade su više nego vredne i žele priznanja za svoj rad. Zbog karijere često pati njihov privatni život, jer je njima sasvim prirodno da sve podrede poslu. Taj osećaj odgovornosti obeležava sve sfere njihovog života. Sve čemu pristupaju gledaju metodično i isplanirano. Pomoć traže samo kada su isprobali sve druge opcije. Vole red rad i disciplinu i tačnost. One su emotivne, senzitivne i odane, ali i veoma sumnjičave, pa ponekad čine iznenađujuće poteze kako bi testirali svoje partnere. Samoća im nikada nije bila teška, zapravo njima je često potrebna da odmore od ljudi. Uvek su tu da uteše i pomognu, iako sami nikada ne traže pomoć. Takođe, iako najveći introverti, veoma su zabavni i imaju sarkastičan humor, ali nikada zajedljiv. U njima ima i nečeg detinjastog i često su pravi štreberi koji uživaju u svetu nauke.

Međutim, iako ih niko ne može prevariti, kada stvari pođu po zlu, postaju veoma osvetoljubivi i zadaju podmukle udarce. U lošim fazama teško ustaju iz kreveta i odustaju od svega. Teško praštaju. Često ulaze u specifične veze i biraju neobične partnere koji, nažalost često ispadnu toksični za njih, ali sa njima ostaju iz osećaja krivice ili odgovornosti koje su sami sebi nabacili. Potrebno im je da kontrolišu emocije i da razvijaju svoju intuiciju i samopouzdanje.

U drugoj dekadi Device nalazimo mnogo privlačnih pojedinaca, da popis slavnih ljudi ne zaostaje za drugim slavnim znakovima. Primer takve vitalnosti je Baka Moses, zatim literarni div Lav Tolstoj. Mnoge iz druge dekade duboko proživljavaju ljudske patnje. Upravo je to saosećanje pomoglo velikim glumcima komičarima – Peteru Sellersu i Sidu Caesaru da tako detaljno interpretiraju slabosti svojih savremenika. U ovom je ciklusu rođen i David Seabury – pisac i psiholog koji se bavi problemima individualnosti ljudskog bića.

DEVICA III Dekada (14.9. – 22.9)

Venera

Osobe rođene u ovoj dekadi su svestranije od ostalih Devica zahvaljujući Veneri koja je njihov vladar. Ova Venera nosi karakteristike Bika, pa su Device treće dekade veoma senzitivne, ali i tvrdoglave i uporne. Ništa im nije previše teško ni kompleksno i vode produktivne, uspešne živote. Veoma ih interesuje umetnost i lepo se osećaju u umetničkom okruženju. Vole rutinu i svoj posao obavljaju vredno, temeljno i u tišini. Nikada ne ometaju druge i retko traže pomoć. Istančan ukus za lepo najčešće se može uočiti u njihovom domu koji marljivo uređuju. U društvu deluju stabilno i veselo i veoma pozitivno ljudi im rado prilaze. Osim toga, vole da brinu o drugima i ponašaju se zaštitnički. Od ljudi traže samo da budu to što jesu i takve ih prihvataju. Njihov optimizam proističe iz toga što su eksperti za prevazilažene prepreka. Vole lepo da se oblače i najčešće su veoma zgodne. Uživaju u lutanjima, ali se uvek vraćaju zemlji.

Međutim, ako postoje Device koje brinu i u snu, to su ove Device. Skeptične su i imaju jaku intuciju koja ih muči ili je često ignorišu, pa sebe dovode u situacije u kojima gube živce bez potrebe. Rezervisane su, imaju rafiniran ukus, pa u lošim fazama umeju da nemislosrdno diskiminišu. Takođe, veliki su materijalisti i važne su im samo stvari koje mogu fizički da osete. Ove Device su stidljive i povučene i treba im mnogo vremena da se otvore, ali su veoma spremne da kritikuju tuđe stavove.

U ovom se ciklusu javlja gotovo dva puta više slavnih ljudi nego u prošlim dekadama. To su redom pametni ljudi koji vrlo često postaju slavni, ali i moćni. U ovom ciklusu slavni ljudi počinju sa piscima H. G. Wellsom, Johnom Knowlesom, Williamom Goldingom i Kenom Keseyom. Među glumcima tu su Peter Falk i zanosna Anne Bancroft, Greta Garbo, Sophia Loren i Lauren Bacall. Na listi su još koreograf Agnes de Mille, engleski pisac, kritičar i prvi leksikograf engleskog jezika Samuel Johnson, čije ime nosi cela književna epoha i dr Ellswort Huntington sa Yale univerziteta, autor knjige Season of Birth ( „Razdoblje rođenja“ ), čovek koji je prvi naučno dokazao značenje datuma rođenja.

