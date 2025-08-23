Iznenadni novčani dobitak i uspeh stiže za ova 2 znaka nakon mladog Meseca, novac će ih zatrpati sa svih strana

Prema predviđanjima profesionalne astrološkinje Helene Hator, snažan mlad Mesec u Devici 23. avgusta 2025. je početak iznenadnog početka. Svi će osetiti ovu energiju negde u svom životu, ali za dva srećna horoskopska znaka, finansijski uspeh stiže kada mlad mesec u Devici pokrene iznenadne promene u njihovim novčanim kućama, objasnila je Hator.

Ovo prvi od dva mlada Meseca u Devici u jednom mesecu, i „otključaće najhrabriji, najekscentričniji, najuzbuđujući novi početak u vašem životu“, objasnila je astrolog po imenu Mej, i to je samo početak. „Šta god da se desi u narednih nekoliko dana“, dodala je, „pokazuje vam tačno kako bi moglo da izgleda narednih sedam godina vašeg života.“

Pošto ova moćna energija stiže u novčane kuće ova dva horoskopska znaka, finansijski uspeh stiže kada se popne na nebo.

1. Vodolija

Finansijski uspeh Vodoliji stiže posle mladog Meseca 23. avgusta. Mlad Mesec u Devici izlazi u vašoj kući zajedničkih resursa, što dovodi do finansijskog proboja u stvarima poput investicija i otplate dugova.

Ovaj finansijski uspeh može se čak manifestovati kao povećanje plate za vašeg partnera, rekla je Hator, što će olakšati brigu o zajedničkim računima.

Kako kaže astrološkinja, ovaj Mlad Mesec je u kvadratu sa Uranom, planetom iznenadnih promena, što znači da će se ova finansijska sreća dogoditi neočekivano. Ovo možda ne znači da ćete se probuditi sa milion dolara u banci, ali će ovaj finansijski proboj biti dovoljno veliki da se primeti.

„Ovo takođe može izgledati kao sreća na lutriji“, dodala je Hator.

Bilo da se radi o manifestovanju novog posla ili unapređenja, energija ovog Mladog Meseca je tu da vam služi, sve dok ste spremni da radite.

2. Lav

Tvoj naporan rad se isplaćuje jer postižeš finansijski uspeh nakon Mladog Meseca ne srećom, već trudom.

„Lave, ovo pogađa tvoj lični prihod i tvoji darovi i tvoje prirodne veštine i talenti sada zaista dolaze do izražaja“, rekla je Hator.

Od korišćenja vaših kreativnih talenata za pokretanje posla do toga da budete priznati za to na poslu ili započinjanja novog posla sa većom platom, očekujte da budete u prvom planu dok napredujete u svom elementu. A najbolje od svega je što ovo nije samo prolazni finansijski uspeh. Prema rečima astrološkinje Mej, ovo je samo početak trajne pozitivne energije za vaše finansije.

„Ovo postavlja temelje za nešto što će trajati 7 godina“, napisala je Mej. „Ne bojte se da se istaknete, zablistate, okupite ljude, pridružite se novoj zajednici i podelite je sa svetom. Prilike će biti finansijski korisne, prenosi Your Tango.

