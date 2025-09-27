Izuzetno iritantni: Ovi znakovi imaju temperament od kojeg svi lude!

Naš narod ima staru izreku: Ne možete sa njima, ali ni bez njih!

Za ove horoskopske znakove kažu da imaju takav temperament da će vam dušu iskidati, ali opet, i da ih je teško razumeti.

Rak

Emotivne su duše i često previše razmišljaju o svemu. Skloni su promenama raspoloženja i lako se iznerviraju kada se prisete nečega iz prošlosti

Vodolija

Tajnovite su ličnosti, te svoja osećanja čuvaju isključivo za sebe. Zapravo, često očekuju da će im njihovi partneri misli, te ih lako optužuju za nerazumevanje.

Strelac

Oni veruju da će ulaskom u vezu izgubiti svoju slobodu. Brzo se zasite svega i sve im brzo dosadi, te često idu iz veze u vezu.

Bik

Ovaj znak Zodijaka je poznat po svojoj tvrdoglavosti i teško pravi kompromise. Kada ih i naprave, ta odluka je doneta teškom mukom.

