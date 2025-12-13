Izvanredan ostatak decembra za ove znakove, uživaće jer će dobiti sve što su ikad poželeli

Ostatak decembra je „izvanredan“ za Vagu, Lava, Vodoliju, Strelca i Ribe. Uživaće u životu jer završavaju godinu upravo onako kako su poželeli kaže poznati astrolog.

Ovih pet horoskopskih znakova „završavaju godinu na visokoj nozi“, prema rečima profesionalnog astrologa Evana Natanijela Grima. On je objasnio da ovi astrološki znaci imaju sreću na svojoj strani do kraja meseca.

To se neće desiti preko noći, ali kako mesec bude odmicao, ovi znaci će videti blagoslove koji im se približavaju kao nikada do sada. Mogu to da budu unapređenja na poslu ili sklapanja novih veza koje će trajati ceo život. Svaki od ovih znakova pobeđuje na neki način pre nego što se godina završi.

1. Vaga – dobićete sve što ste ikad želeli

Do kraja godine, uživaćete onako kako najviše volite: sa drugima. Prema Grimu, „Ovog meseca imate mnogo pozitivnih društvenih interakcija. Ljudi će vas tretirati ljubaznije, a takođe ćete impresionirati druge svojom duhovitošću i znanjem o nečemu.“

U kombinaciji sa otvorenijim pogledom na nove mogućnosti, očekujte da se oslobodite stagnacije prethodnih meseci jer ćete dobiti sve što ste ikada želeli i više.

2. Lav – konačno možete da se opustite

Ostatak decembra je divan za vas jer osećate da konačno možete da se opustite. Kao što je Grim objasnio, do kraja ovog meseca „ništa ne shvatate previše ozbiljno. Više vremena posvećujete igri i nestrukturiranim aktivnostima“, što će vas vratiti u vaše stanje protoka.

Pored toga, osećate se raspoloženo za bavljenje kreativnim aktivnostima i saradnjama i možete se osećati razigranije i bezbrižnije — posebno kada je u pitanju zabavljanje.

3. Vodolija – istinska toplina u društvu

Prema Grimu, „širite se u nove grupe i zajednice i obavezaćete se na mnoge društvene angažmane“. Ovo čini ostatak meseca prilično dobrim za vas, jer volite da provodite vreme sa istomišljenicima.

„Ovo je veoma veseo mesec“, dodao je Grim, objašnjavajući da „postoji istinska toplina koju ćete pronaći u svom društvenom i romantičnom životu“.

4. Strelac – samopouzdanje prema vašim standardima

Možda niste imali najlakši mesec do sada, ali stvari postaju mnogo bolje odavde dok stvarate „savršen hibrid snage i gracioznosti“ pre kraja meseca, rekao je Grim.

„Vaše samopouzdanje i poverenje će vam dati alate da preciznije procenite svoje odnose“, dodao je astrolog, što znači da ćete umesto da se povezujete iz očaja, delovati po najvišim standardima.

5. Ribe – dobar roditelj ili napredak u karijeri

„Ponosni ste koliko ste daleko stigli ove godine“, rekao je Grim, što je odlična osnova za divan ostatak decembra jer „vaš um više nije zamagljen sumnjom, pesimizmom ili strahom“.

Duboko u sebi znate da ste sposobni za veličinu, jer ste već toliko toga postigli. Međutim, vinućete se ka novim i većim visinama dok primenjujete svoje novostečeno samopouzdanje u karijeri ili čak u tome da budete dobar roditelj.

(Krstarica/YourTango)

