Izvinjenje po horoskopskom znaku otkriva ko ste više nego ime: Lav pravi predstavu, a Škorpija ne kaže ni reč

Izvinjenje po horoskopskom znaku oda vas brže od bilo čega: jedni plaču, drugi ćute i kupuju poklon. Pogledajte kojoj ste grupi vi.

Izvinjenje po horoskopskom znaku oda čoveka brže nego prezime. Jedni zaplaču, drugi ćute pa kupe poklon, treći se izvine pa odmah promene temu. Reč „izvini“ zvuči isto, ali iza nje stoji dvanaest potpuno različitih karaktera.

Najveći obrt krije se kod jednog znaka koji se izvinjava bez ijedne reči, o tome malo niže.

Zašto način na koji se izvinjavate otkriva vašu ličnost

Izvinjenje je prvi korak ka popravljanju odnosa. Kada nekoga povredite, namerno ili ne, to kako reagujete pokazuje šta vam je zaista u glavi. Neki ne mogu da priznaju da nisu u pravu ni za živu glavu. Drugi se izvinjavaju pet puta dnevno, i kad treba i kad ne treba. Evo kako teče izvinjenje po horoskopskom znaku.

Vatreni znaci: brzo, glasno i bez zadržavanja

Ovan je direktan u svemu, pa i u kajanju. Izvini se kratko i jasno, a onda hoće dalje, jer mu je nepodnošljivo da se vrti oko istog problema. Lav voli pažnju, pa i njegovo izvinjenje ima dramu. Pre će napraviti veliki javni gest nego tih razgovor u četiri oka. Ego mu često smeta da uopšte prizna grešku.

Strelac, večiti optimista, ne ostaje na lošem. Izvini se brzo i lako, obično ubaci i neku šalu, ali to mu ne kvari iskrenost.

Zemljani znaci pokazuju kajanje delima, ne rečima

Bik je tvrdoglav i neće reći „izvini“ ako tako ne misli. Ako veruje da je u pravu, neće popustiti zarad mira. Ali kad povredi nekog do koga mu je stalo, njegovo kajanje je potpuno iskreno. Devica ne troši reči na emocije, već odmah traži kako da popravi ono što je pošlo po zlu.

Jarac zvuči ukočeno, skoro poslovno. Preuzme odgovornost, ali deluje distancirano. Umesto lepih reči, smisli detaljan plan da se greška ne ponovi.

Koji znak se izvinjava bez ijedne reči

Škorpija. Ona se izvinjava delima, ne rečima. U svađi ume da bude žestoka, ali je duboko lojalna i nikada ne želi da povredi svoje. Njeno izvinjenje stiže kao promišljen poklon ili konkretna usluga, a ne kao govor.

Vodeni i vazdušni znaci: emocije na sasvim različite načine

Rak je najemotivniji znak, pa njegova izvinjenja često stižu uz suze. Problem je što se izvinjava mnogo više nego što treba, samo da bi svima bilo lepo. Ribe sve duboko osećaju i trče da pruže podršku čim nekoga povrede.

Vaga ima najbolja izvinjenja u zodijaku jer živi za sklad, ali pritom svoja osećanja gura u stranu. Blizanci, vođeni Merkurom, šarmom isprave situaciju i ostave vas boljeg raspoloženja. Vodolija deluje rezervisano, ali preuzme odgovornost logično i bez drame, čak i kad spolja ne pokazuje koliko joj je stalo.

Koji znak vam se nikada nije iskreno izvinio, a koji vas je iznenadio time koliko mu je zaista bilo žao? Napišite u komentarima

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