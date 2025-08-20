Jedan horoskopski znak lomi najviše srca, ali ne može mu se odoleti

Prema astrologu poznatom kao Zodiac Zone, upravo jedan znak zodijaka toliko je privlačan da u ljubavnim vezama ostavlja iza sebe najviše slomljenih srca. Njihov šarm i harizma momentalno osvoje okolinu, ali pregršt opcija ume da učini i najodlučnije nesigurnima.

Ko je taj znak?

Reč je o Blizancima, čija magnetična energija i osmeh zavode – oni znaju da svakome stvore utisak da su jedina osoba u prostoriji. Upravo ta sposobnost da stvore osećaj posebnosti privlači veliki broj potencijalnih partnera na njihovu orbitu.

Zabava umesto trajne veze

Blizanci više cene uzbuđenje nego stabilnost. Vole lov na nova osećanja i brzinu u flertu, ali kada početna iskra splasne, često su spremni da se okrenu sledećoj avanturi. Za njih je veza zabava, ne projekat za ceo život.

Dvostruka priroda

Ovaj znak nosi u sebi dve (ili više) ličnosti istovremeno. Jedan deo Blizanca može vas obožavati, a drugi odjednom izgubiti interesovanje. Dokaza oko pedeset, kaže astrološkinja Mari, zato im teško da donesu konačnu odluku – a kad zbunjenost prevlada, jednostavno odlaze.

Vredno znati pre sudbine

Pre nego što prekrižite Blizance, proverite njihov pun natalni horoskop. Na primer, oni sa Mesecom u Raku mogu biti emotivno stabilniji i spremniji na posvećenost. Iako Blizanci čine najviše “ljubavnih žrtava”, prava astrološka analiza može otkriti one koji ipak vrednuju trajnu vezu.

