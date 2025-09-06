Jedan horoskopski znak svi vole da mrze: Evo zbog čega su najmanje popularni od svih

U svetlu astroloških procena, neki znaci Zodijaka redovno dobijaju etiketu “nepopularnih”. Iako svako ima svoje vrline, kombinacija perfekcionizma, kontrole i rezervisanosti baca senku na Device i još četiri znaka koji najčešće izazivaju otpor.

Device: perfekcionizam i emotivna zidina

Device se ističu oštrim okom za detalje i nepopustljivim standardima. Njihovo kritikovanje svakog propusta – od načina spremanja kafe do organizacije radnog stola – često se doživljava kao neprekidna opservacija koja guši spontannost. Uz to, njihova sklonost čuvanju emocija za sebe može izgledati kao hladnoća, pa mnogi zaključuju da su i nezainteresovane i surovo iskrene u isto vreme.

Blizanci: dvoličnost u tren oka

Vladar Merkur, brzina razmišljanja i neprestana promena fokusa čine Blizance nepredvidivima. Oni lako menjaju planove i stavove, pa okolina često zaključuje da “pričaju jedno, a rade drugo”. Takva površnost stvara osećaj nepouzdanosti i nedostatka dubine u odnosima.

Škorpije: tajnovit intenzitet

Škorpije odišu snagom i strastvenom energijom, ali njihova potreba za skrivanjem prava osećanja budi sumnju. Intenzitet kojime analiziraju druge i sposobnost da drže kartice na skrivenoj strani stola često se tumači kao manipulacija i posesivnost, zbog čega ih neki izbegavaju.

Jarci: ozbiljnost do dosade

Ambiciozni i odgovorni Jarčevi retko spuštaju gard. Njihova fokusiranost na ciljeve i čvrsta disciplina mogu delovati dosadno i previše ozbiljno. Često ih doživljavamo kao emocionalno zatvorene i previše rezervisane za opuštenu komunikaciju.

Lavovi: vladari pozornice

Lavovi teže pažnji i divljenju jer su rođeni da zablistaju. Međutim, konstantna potreba da budu u centru dešavanja i da svaki trenutak učine svojim “performansom” može iscrpsti okolinu. Ego i želja za obožavanjem mogu zaseniti empatiju, pa ih neki smatraju sebičnima.

Iako ove osobine ponekad izazivaju otpor, svaki od navedenih znakova nosi i vredne vrline: Device unose red, Blizanci šire vidike, Škorpije otkrivaju skrivene slojeve, Jarčevi grade stabilnu osnovu, a Lavovi inspirišu svojim sjajem. Sledeći put kada vam neki od ovih znakova zasmeta, setite se da iza površine često stoje neotkrivene vrline.

