Spremite se. Život iz snova nije daleka ideja - on počinje upravo sada.

Jedan izabrani znak horoskopa od proleća jaše na talasu sreće – sve mu ide od ruke, čeka ga život iz snova.

Jedared, kada se probudite čini vam se kao da sve ide lakše? Da li je život iz snova na pomolu?

Kafa ima bolji ukus, ljudi su prijatniji, a problemi – rešivi. E, upravo takav period od proleća počinje za jedan znak. I ne, nije preterivanje. Strelac konačno ulazi u fazu u kojoj se stvari nameštaju gotovo filmski. Posle dužeg perioda testiranja, sada dolazi nagrada.

Strelac – sve ide i to bez napora

Strelčevi su prošli kroz fazu preispitivanja. Planovi su kasnili, neki ljudi su otpali, a motivacija je oscilirala. Ali od proleća kreće druga priča. Poslovne prilike dolaze kroz kontakte, preporuke, pa čak i slučajne susrete. Jedan razgovor može promeniti pravac karijere.

Finansije? Stabilnije nego u poslednjih nekoliko godina. Ne pričamo samo o kratkom dobitku, već o pametnim potezima koji donose dugoročnu sigurnost.

U ljubavi se vraća lakoća. Ako ste zauzeti – odnos postaje dublji i iskreniji. Ako ste slobodni – upoznaćete osobu koja vas neće sputavati, već gurati napred.

Strelčevi najviše dobijaju kad prestanu da forsiraju stvari. Kad se opuste – tada im univerzum najviše daje.

Dobar savet: Nemojte sumnjati u sopstvenu intuiciju. Ako vam nešto „miriše“ na dobru priliku, istražite to odmah. I ne odlažite odluke iz straha – sada je vreme hrabrih poteza.

Šta može još da očekuje?

Proleće za Strelca nije samo nova sezona. To je prekretnica. Period u kom se trud, lekcije i strpljenje konačno isplaćuju. Sve ide od ruke jer ste konačno u skladu sa sobom.

Ako ste Strelac – spremite se. Život iz snova nije daleka ideja. On počinje upravo sada.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com