Jedan je vrsni manipulator, drugom je dvoličnost srednje ime: Otkrijte mračne strane svog horoskopskog znaka

Psihologija je puna pojmova koji definišu pojedine elemente naše ličnosti. Bez sumnje, jedan od najzanimljivijih i onaj koji istovremeno izaziva pomešana osećanja jeste arhetip senke. To je mračna karakteristika naše psihe koja snažno oblikuje način na koji se svakodnevno ponašamo.

Karl Gustav Jung bio je švajcarski psihijatar čije su teorije i dalje veoma popularne i korišćene u psihologiji. Upravo je on ukazao na senku kao na jednu od komponenti ličnosti u strukturi ličnosti koju je predložio. To je trebalo da bude isto što i ego u konceptu Sigmunda Frojda.

Dakle, senka je najlošiji i najprimitivniji deo ljudske ličnosti, čovekova najgora i najmračnija karakterna crta. Zanimljivo je da su astrolozi pokušali da ga kombinuju sa svojim poljem i tako naznačili arhetip senke za svaki horoskopski znak. Samo pogledajte koje su njihove mračne osobine i… šta je ono što je svakom najgore u umu.

Evo arhetipa senke za svaki horoskopski znak:

Ovan – sklonost agresiji

Ovaj horoskopski znak je izuzetno impulsivan i vrlo brzo se naljuti. Pored toga, voli da preuzme kontrolu i dominira nad ljudima oko sebe. Zbog toga je često teško slagati se s njim. On uvek mora da ima poslednju reč.

Bik – materijalista

Bik je horoskopski znak koji, kao nijedan drugi, pridaje značaj novcu i materijalnim dobrima. Ali nikada neće prodati sopstvene principe i svoju lojalnost drugima. Ovaj znak je veliki konformista i voli da radi stvari za voljene.

Blizanci – dvoličnost

Ako želite da imenujete najdvoličniji znak među horoskopskim znacima, to su svakako Blizanci. Pored toga, ovaj horoskopski znak može pokazati svoje ekstremne strane u različitim situacijama. Nemoguće je predvideti kako će se ponašati u datom trenutku.

Rak – podmuklost mu je srednje ime

Preosetljivost i posesivnost nisu ništa u poređenju sa pasivnom agresijom koju Rak često ispoljava. Zbog činjenice da se plaši da direktno govori o svojim osećanjima, obično ih pokazuje na skriven način, koji postaje veoma toksičan. Nikad ne znaš kada će napasti.

Lav – voli da se uznosi, arogancija

Kako i priliči pravom kralju horoskopa, Lav voli da gleda sa visine na druge. On misli da je bolji i živi da bi se hvalio i širio svoju volju na druge. Pored toga, on svoje potrebe često stavlja na vrh.

Devica – frik kontrol

Devica je perfekcionista. Ovaj horoskopski znak je veoma strog prema sebi i drugima i mora sve da kontroliše jer ne može da veruje da neko može nešto da uradi za nju. Otuda dolazi njen radoholizam i emocionalna zatvorenost.

Vaga – površnost

Ovaj večno neodlučan horoskopski znak može biti iritantan. Pogotovo kada više pažnje posveti, na primer, izgledu nego važnim stvarima. Ume da bude detinjasta, ali u isto vreme izbegava sukobe po svaku cenu, što znači da govori jedno pa drugo.

Škorpija – osvetoljubivi manipulator

Nema goreg manipulatora među znacima zodijaka od Škorpije. Svakog može da zavrti oko prsta. I bolje je da ga ne volite jer iz osvete i ljubomore može da pribegne veoma lošim postupcima. Nikada ne oprašta lako.

Strelac – nestrpljiv i nepromišljen

Strelac nikada ne preuzima odgovornost ni za šta. On je tip koji prvo glasno viče da kontroliše druge, a onda pere ruke od toga. Takođe može biti netaktičan. Ne trudi se da iznese svoje argumente, čak i ako to može nekoga da uvredi.

Jarac – hladan je kao led i nezadovoljan

Ako jedan horoskopski znak ne može da priča o svojim osećanjima, onda je to Jarac. Nikada ih neće priznati jer ih smatra slabošću. Osim toga, ima pesimistički pristup životu. Sve vidi u tamnim bojama i nezadovoljan je.

Vodolija – ignoriše stvarne probleme

Vodolija je osoba koja dekoriše stvarnost. Ulepšava ga samo da bi sebi ulepšao život, ali pritom ne shvata da na taj način samo šteti sebi, jer je ljudi smatraju bajkopiscem. I zato počinje da se distancira od svih.

Ribe – naivnost

Nema naivnijih osoba od Riba. Ovim horoskopskim znakom, iako izuzetno osetljiv, može se manipulisati. A kada problemi počnu da ih obuzimaju, one jednostavno pokušavaju da pobegnu od njih.

