Jedan znak horoskopa danas dobija neočekivani novac.

Postoji onaj trenutak kad sve klikne – sreća, prilike i novac se nekako spontano slože kao slagalica. E pa, danas je upravo takav dan za jedan horoskopski znak. I ne, nije reč o čistoj slučajnosti – već o karmičkom trenutku koji mu donosi zasluženu nagradu.

Dakle, ako ste Bik, spremite se: zvezde su vam naklonjene i otvaraju vrata neočekivanog blagostanja.

Bik danas ulazi u energiju izobilja. Možda će to biti povraćaj duga koji ste već otpisali, bonus na poslu, dobitak u nagradnoj igri ili jednostavno prilika da nešto što imate pretvorite u konkretnu zaradu. Sve što dotaknete deluje kao da se pretvara u zlato, ali postoji kvaka – zvezde naglašavaju da sreća ide ruku pod ruku sa zahvalnošću.

Dakle, ako vam danas stigne neočekivani novac, nemojte ga odmah potrošiti na gluposti. Uložite ga pametno ili bar simbolično podelite s nekim.

Takav gest duplira sreću.

Zanimljivo je da Bik već neko vreme oseća kako mu sve ide od ruke – poslove završava s lakoćom, ljudi mu izlaze u susret, čak i male svakodnevne stvari idu glatko. Nije to slučajno. Univerzum sada vraća ono što je Bik strpljivo gradio poslednjih meseci.

Savet za danas:

Kad osetite da vam ide, ne povlačite se – iskoristite taj talas. Danas je pravi trenutak da potpišete ugovor, započnete projekat ili se javite na oglas koji vam je zapao za oko.

Ako vam intuicija šapuće „uradi to sada“, poslušajte je.

Danas je dan za Bika koji nosi lekciju o ponovnom poverenju u život. Kad se otvorite mogućnostima i prestanete da sumnjate, Univerzum vas nagradi baš onda kada to najmanje očekujete.

I to – često u vidu novca.

