Jedan znak horoskopa donosi sreću svima oko sebe, a da nije ni svestan toga!

Postoje ljudi uz koje sve ide lakše. Kada su u blizini, tim bolje sarađuje, prijatelji imaju više poverenja jedni u druge, a problemi se čine rešivima.

U astrologiji, baš takav „katalizator dobre sreće“ najčešće je Strelac, znak kojim vlada Jupiter, planeta optimizma i ekspanzije.

Strelac – Optimizam u pokretu

Vladajuća planeta Jupiter donosi sreću, a Strelčevi su poznati po svom zaraznom osmehu, avanturističkom duhu i sposobnosti da u svemu vide svetlu stranu. Gde god se pojave, podižu atmosferu i inspirišu druge

Strelci donose sreću drugima jer svet posmatraju s verom u pozitivan ishod. Njihov pogled na život uvek je usmeren prema napred, što drugima podiže moral i motiviše ih da pokušaju još jednom, čak i kada su već na ivici odustajanja.

Njihova prirodna velikodušnost dodatno pojačava tu pozitivnu energiju. Strelci nesebično dele svoje kontakte, ideje i prilike jer veruju da ima dovoljno uspeha za sve. Kada pomažu drugima, čini se kao da im se sreća odmah vraća u nekom drugom obliku.

Još jedna njihova osobina koja unosi dobar vetar u leđa svima oko njih je njihova hrabra vizija. Strelci vide dalje od trenutnih prepreka i uveravaju druge da je moguće ostvariti i ono što se sada čini nedostižnim. Njihova energija često pomera granice celom timu, prijateljskom krugu ili porodici.

U praksi to izgleda vrlo konkretno. Na poslu Strelac zna kako podići moral pre važnog roka i kako umesto traženja krivaca da usmeri sve na traženje rešenja.

U prijateljstvu uvek ohrabruje druge da rizikuju, da putuju, da pokušaju ponovno čak i ako su već doživeli neuspeh.

U ljubavi partnera ne sputava, već ga podstiče da postane najbolja verzija sebe i daje mu osećaj da sve može biti moguće.

Iako njihova pozitivnost većini djeluje zarazno i osvežavajuće, Strijelci ponekad znaju da preteraju s optimizmom. U tom zanosu mogu da potcene detalje ili previde važne praktične korake. Najbolje funkcionišu kada uz sebe imaju nekoga ko ih može prizemljiti, poput Device ili Jarca, koji im daju strukturu i pomažu da njihove velike ideje dobiju čvrste temelje.

Zahvaljujući toj kombinaciji entuzijazma, podrške i širenja dobrog raspoloženja, Strelci često unose svetlost i nadu u živote svih koji ih okružuju, iako toga sami često nisu ni svesni.

Znakovi koji zrače srećom i vedrinom

Lav – Harizma koja greje

Lavovi zrače samopouzdanjem i toplinom. Njihova prisutnost motiviše, a velikodušnost i entuzijazam čine ih magnetom za pozitivne vibracije. U društvu Lavova, ljudi se osećaju važnima i cenjenima.

Blizanci – Majstori zabave i komunikacije

Njihova duhovitost, brz um i sposobnost da se povežu sa svakim čine ih dušom svakog okupljanja. Blizanci donose smeh i lakoću, čak i u najnapetijim situacijama.

Vaga – Donosioci harmonije Vage unose mir i balans.

Njihova sposobnost da slušaju, razumeju i smire tenzije čini ih dragocenim u svakom društvu. Njihova prisutnost često donosi osećaj sigurnosti i prijatnosti.

Ribe – Empatične duše

Ribe intuitivno osećaju potrebe drugih i znaju kako da pruže utehu. Njihova nežnost i saosećajnost često donose radost onima kojima je najpotrebnija.

Ako tražiš nekoga ko će ti ulepšati dan – velika je verovatnoća da je to Strelac, Lav ili Blizanac. A ako si ti jedan od njih… pa, svet ti je zahvalan što postojiš

