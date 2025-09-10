Jedan znak horoskopa je najveći preljubnik, dok drugi nikad ne izdaje i ostaje veran do kraja života

Ko je najveći preljubnik, a ko najverniji znak horoskopa?

Astrologija se i ovoga puta pozabavila jednom večitom temom – vernost i prevara. Na osnovu osobina svakog horoskopskog znaka napravili smo listu – od onih kojima nije teško da odole iskušenju, do onih koji ostaju verni i kada je najteže, prenosi zena.blic.rs.

Strelac

Večiti avanturista. Njihovo srce i duša teže slobodi, pa im je teško da se potpuno obavežu. Privlače ih nova iskustva i nepoznato, što ih često vodi u iskušenja.

Vodolija

Iako nisu generalno skloni preljubi, Vodolije obožavaju izazove i nova iskustva. Poput Strelčeva, lako ih povuče avantura.

Ribe

Sanjar u večitoj potrazi za idealnom ljubavlju. Ribe vole zaljubljenost, ali teško podnose da budu „vezane“. Njihova emotivna priroda često ih navede da traže nešto novo.

Jarac

Iako voli kontrolu i stabilnost, Jarac nije uvek najodaniji. Zna da uloži mnogo više nego što dobija, pa se ponekad nađe u nezdravim odnosima – ili čak sam postane žrtva prevare.

Devica

Praktične i jasne. Kada osećanja nestanu, Devica se ne ustručava da prekine vezu. Nisu sklone igricama niti tajnim avanturama – sve rade otvoreno.

Ovan

Vernost je deo njihovih principa, ali ako osete da im srce pripada nekome drugom, prate tu iskru bez razmišljanja.

Blizanci

Suprotno stereotipima, Blizanci mogu biti izuzetno odani. Kada ih neko inspiriše, daće mu sebe potpuno i ostati uz partnera i u lepim i u teškim trenucima.

Vaga

One veruju u ljubav i predane su partneru. Ali njihova neodlučnost i potreba za pažnjom ponekad mogu da im donesu probleme. Vernost Vage najviše zavisi od toga da li su sa pravom osobom.

Bik

Jednom kada se zaljube, to je zauvek. Bikovi su pouzdani i stabilni partneri, iako ponekad umeju da budu tvrdoglavi i nagli.

Lav

Lavovi stoje iza onih koje vole bez zadrške. Brane partnere kao sebe same i ne trpe da im neko naudi. Vernost im je prirodna osobina.

Rak

Jedan od najodanijih znakova. Kada pronađe pravu osobu, Rak ulaže sebe potpuno i gradi vezu na posvećenosti i poverenju.

Škorpija

Apsolutni šampion odanosti. Njihova ljubav i strast znaju da budu opsesivni, ali ako tražite osobu koja će vam biti odana do kraja života – to je Škorpija. Biće uz vas kroz sve, ali zauzvrat traže isto.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com