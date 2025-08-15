Jedan znak horskopa čekaju teška vremena: Idite na more dok je vreme, neka se haos smiri

Jedan znak horoskopa prolazi kroz veoma izazovan period – evo zašto bi trebalo da razmislite o putovanju na more dok se sav taj haos ne reši!

Trenutno je jedan horoskopski znak pod uticajem teških životnih lekcija koje dolaze sa promenama na svim frontovima. Južni Mesečev čvor u ovom znaku donosi turbulentne događaje koji ispituju snagu i spremnost na transformaciju. Prijateljstva, ljubavne veze pa čak i dugotrajne veze su podložne iskušenjima. Ovaj period zahteva oslobađanje od starih obrazaca i eliminisanje ljudi koji vam crpe energiju.

Znak o kojem je reč je Vaga. Bez obzira da li je u pitanju sunčev znak, podznak, Mesec ili Venera u Vagi, osobe sa ovim astrološkim pozicijama suočavaju se sa intenzivnim izazovima. Njihova vladajuća planeta Venera je u kvadratu sa Saturnom i Neptunom na 29. stepenu, što dodatno komplikuje situaciju. Ovaj aspekt donosi nemir, neprospavane noći, haotične misli ali i važne poruke kroz snove, slučajne pesme i nasumična poklapanja na satu.

U ljubavi takođe nećete biti pošteđeni turbulencija. Sada je vreme da prepoznate nedostatke u vašem odnosu i da oslobodite sebi vreme od veza koje vas ne ispunjavaju. Jupiter u devetoj kući podstiče putovanja u inostranstvo. Ako vam se pruži prilika, razmotrite odlazak negde na nekoliko dana. Na dalekoj destinaciji vas može pozitivno iznenaditi nova osoba ili neko važno otkriće.

Nemojte se truditi da zadržite odnose koji su pri kraju. Sve što se sada izgubi iz vašeg života otvara put za ono što vam zapravo pripada. Ovaj karmički period može doneti završetke ali i nove početke i rast.

Zapamtite, kroz ove teške lekcije dolazi najveći lični rast i razvoj. Oslobodite se starih obrazaca, eliminišite toksične uticaje i otvorite se za nove prilike koje donose sreću i ispunjenje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com