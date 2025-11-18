Jedan znak izlazi iz najtežeg perioda u poslednjih 30 godina, planeta karme napokon ga oslobađa u 2026.

Ribama će konačno svanuti posle dugog i teškog perioda. Saturn, planeta karme, ograničenja i testova, napušta njihov znak 14. februara 2026

Horoskopski znak Riba izlazi iz najtežeg perioda njihovog života. Konačno im se završava ciklus velikih teškoća i promena bez težine koju su dugo nosile. Planeta karme ih napokon oslobađa.

Saturn, planeta karme, za koju astrolozi kažu da određuje našu sudbinu, napušta Ribe 14. februara 2026. godine, čime ujedno stiže veliko olakšanje za ovaj vodeni znak.

Ribama će konačno svanuti posle dugog i teškog perioda. Saturn, planeta lekcija, ograničenja i testova, napušta njihov znak 14. februara 2026, ostavljajući za sobom iskustva koja su ih naučila mnogo o strpljenju, granicama i unutrašnjoj snazi.

Emotivno čišćenje i razočarenja

Tokom protekle dve godine (od marta 2023. godine) Ribe su često imale osećaj da sve ide sporije nego što bi želele, da su pod pritiskom ili da moraju stalno da se dokazuju, čak i kada daju sve od sebe.

Mnogi su prošli kroz emotivna čišćenja, suočili se s razočarenjima, završili poglavlja koja su davno izgubila smisao i morali da nauče kako da stoje čvrsto i bez oslanjanja na druge.

14. februara stiže olakšanje

Kada Saturn krene dalje (14. februar), Ribe će osetiti olakšanje, kao da se magla razilazi i život ponovo dobija boje. Energija se polako vraća, inspiracija raste, a okolnosti počinju da se poklapaju sa njihovim željama. Sve ono što su Ribe u tišini gradile i strpljivo čekale sada može konačno da donese rezultate.

Ovo je vreme kada Ribe ponovo veruju sebi, svojim snovima i intuiciji. U periodu koji dolazi otvara im se nova životna faza. Ona će biti lakša, jasnija i puna prilika da zablistaju bez težine koju su dugo nosile. Saturn boravi u Ribama od marta 2023, a 14. februara 2026. godine konačno završava svoj ciklus velikih promena.

(Krstarica/Informer.rs)

