Da li ste po zvezdama najveći nesrećnik horoskopa - možda horoskop ima odgovor za vas!

Jedan znak je najveći nesrećnik horoskopa – ništa mu ne ide od ruke kroz život, i kašiku bi pokvario!

Ko je najveći nesrećnik zodijaka?

Nekim ljudima se vrata svuda sama otvaraju. Ali postoje i oni drugi, oni koji kada stanu u red za sreću – red se raspadne! Ako ste se ikada zapitali da li zvezde nekoga baš i nisu mazile, astrologija ima odgovor.

Znak koji uvek izvuče kraću slamku

Da ne uvijamo više – Rak važi za najvećeg baksuza horoskopa. Ne zato što je nesposoban, već zato što mu život često servira prepreke tamo gde ih najmanje očekuje. Planovi uvek deluju dobro na papiru, ali se u praksi iznenada pojavi to „nešto“. Kašnjenje, pogrešan trenutak, pogrešni ljudi.

Poznato vam je?

Kad se dobra namera završi loše

Rak je emotivan, odan i često ide srcem, ali to nije razumno. E tu leži problem. Dok drugi samo gledaju korist, Rak slepo veruje. I često se opeče. Posao propadne zbog tuđe greške, veza se raspadne jer je dao previše, a novac – kao da ima noge.

Najgore od svega? Retko se buni. Sve proguta, ćuti i ide dalje.

Zašto baš njemu stalno „nešto fali“?

Astrološki gledano, Rakom vlada Mesec – planeta promena, emocija i unutrašnjih lomova. Zato mu se život često menja preko noći. Dok drugi imaju stabilnost, Rak ima prave talase. Jedan dan gore, drugi dan dole.

Savet za Raka (i sve one koji ga vole)

Ako ste Rak – ne nosite tuđe probleme kao svoje. Ne morate svakoga da spasavate. Naučite da postavite granice i da ponekad izaberete sebe. Emocije su vaša snaga, ali samo ako ih držite pod kontrolom.

Baksuz? Možda, ali ne zauvek

Iako možda važi za najvećeg nesrećnika horoskopa, Rak ima ono što mnogima nedostaje – istrajnost i dubinu. Možda mu sreća ne dolazi lako, ali kada konačno stigne, ostaje dugo.

Samo je pitanje: hoće li prestati da sumnja u sebe pre nego što bude kasno?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com