Jedan znak je pred gubitkom svega do Nove Godine – planete šalju ozbiljno upozorenje

Žena zatvorenih očiju sa suzama na licu, u emotivnom trenutku tuge i kajanja — simbol karmičke boli i unutrašnje refleksije
Foto:Pexels/Karolina Grabowska

Do kraja godine, jedan znak mora da prepozna signale – ili rizikuje da izgubi sve

Astrološki aspekti za kraj 2025. godine ne donose samo darove – već i upozorenja. Dok većina znakova ulazi u fazu stabilizacije, jedan znak se nalazi pred ozbiljnim prelomom.

Ako ne prepozna znakove, može izgubiti sve što mu je najvrednije – emotivno, finansijski i duhovno.

Planete šalju upozorenje

Od 15. oktobra do kraja decembra, tranziti Saturna, Neptuna i Marsa stvaraju snažan pritisak na Ribe. Zvezde ukazuju na:

  • pogrešne odluke
  • emotivne zablude
  • finansijske greške
  • karmičke posledice

Šta je u riziku?

Ako se ne povuku na vreme, Ribe mogu doživeti:

  • gubitak poverenja
  • emotivni krah
  • finansijski pad
  • duhovnu iscrpljenost

Planete ne šalju upozorenje bez razloga – ovo je poziv na buđenje.

Šta Ribe moraju da urade?

  • Ne donosite velike odluke do 31. decembra
  • Izbegavajte impulsivne troškove
  • Povucite se iz konflikata
  • Radite na duhovnoj stabilnosti

Do Nove Godine, Ribe se nalaze pred karmičkim raskršćem. Ako ignorišu znakove, gubitak može biti potpun. Ali ako poslušaju planete – mogu sačuvati sve.

