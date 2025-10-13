Jedan znak je pred gubitkom svega do Nove Godine – planete šalju ozbiljno upozorenje

Do kraja godine, jedan znak mora da prepozna signale – ili rizikuje da izgubi sve

Astrološki aspekti za kraj 2025. godine ne donose samo darove – već i upozorenja. Dok većina znakova ulazi u fazu stabilizacije, jedan znak se nalazi pred ozbiljnim prelomom.

Ako ne prepozna znakove, može izgubiti sve što mu je najvrednije – emotivno, finansijski i duhovno.

Planete šalju upozorenje

Od 15. oktobra do kraja decembra, tranziti Saturna, Neptuna i Marsa stvaraju snažan pritisak na Ribe. Zvezde ukazuju na:

pogrešne odluke

emotivne zablude

finansijske greške

karmičke posledice

Šta je u riziku?

Ako se ne povuku na vreme, Ribe mogu doživeti:

gubitak poverenja

emotivni krah

finansijski pad

duhovnu iscrpljenost

Planete ne šalju upozorenje bez razloga – ovo je poziv na buđenje.

Šta Ribe moraju da urade?

Ne donosite velike odluke do 31. decembra

Izbegavajte impulsivne troškove

Povucite se iz konflikata

Radite na duhovnoj stabilnosti

Do Nove Godine, Ribe se nalaze pred karmičkim raskršćem. Ako ignorišu znakove, gubitak može biti potpun. Ali ako poslušaju planete – mogu sačuvati sve.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com