Jedan znak je pred gubitkom svega do Nove Godine – planete šalju ozbiljno upozorenje

Do kraja godine, jedan znak mora da prepozna signale – ili rizikuje da izgubi sve
Astrološki aspekti za kraj 2025. godine ne donose samo darove – već i upozorenja. Dok većina znakova ulazi u fazu stabilizacije, jedan znak se nalazi pred ozbiljnim prelomom.
Ako ne prepozna znakove, može izgubiti sve što mu je najvrednije – emotivno, finansijski i duhovno.
Planete šalju upozorenje
Od 15. oktobra do kraja decembra, tranziti Saturna, Neptuna i Marsa stvaraju snažan pritisak na Ribe. Zvezde ukazuju na:
- pogrešne odluke
- emotivne zablude
- finansijske greške
- karmičke posledice
Šta je u riziku?
Ako se ne povuku na vreme, Ribe mogu doživeti:
- gubitak poverenja
- emotivni krah
- finansijski pad
- duhovnu iscrpljenost
Planete ne šalju upozorenje bez razloga – ovo je poziv na buđenje.
Šta Ribe moraju da urade?
- Ne donosite velike odluke do 31. decembra
- Izbegavajte impulsivne troškove
- Povucite se iz konflikata
- Radite na duhovnoj stabilnosti
Do Nove Godine, Ribe se nalaze pred karmičkim raskršćem. Ako ignorišu znakove, gubitak može biti potpun. Ali ako poslušaju planete – mogu sačuvati sve.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com