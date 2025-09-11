Jedan znak je pred najopasnijom zabludom u septembru – ne donosite odluke dok ovo ne pročitate!

Znak koji će u septembru najlakše pasti u sopstvenu zamku – evo kako da se zaštitite.

Septembar je mesec kada se mnogi bude iz letnje uspavanosti, ali za jedan horoskopski znak – to buđenje može biti brutalno. Ako ste rođeni u znaku Blizanaca, vreme je da stanete. Ne brzajte sa odlukama, jer ono što vam se čini kao „jasan osećaj“ zapravo može biti najopasnija zabluda godine.

Intuicija vas može prevariti

Blizanci su poznati po brzom razmišljanju i sposobnosti da povežu stvari koje drugi ne vide. Ali u septembru, ta sposobnost može da se okrene protiv vas. Bićete skloni da verujete u „znakove“ i „osećaje“ koji zapravo dolaze iz straha, a ne iz istinske intuicije. Ako planirate da promenite posao, raskinete vezu ili donesete važnu odluku – sačekajte.

Šta zapravo stoji iza ove zablude?

Astrološki aspekti ukazuju na snažan uticaj Merkura u retrogradnom hodu, što kod Blizanaca izaziva konfuziju u komunikaciji i donošenju odluka. Bićete skloni da idealizujete situacije, da ignorišete crvene zastavice i da se oslanjate na nerealne pretpostavke.

Kako da se zaštitite?

Prvo pravilo: ne donosite odluke dok ne prespavate. Doslovno.

Drugo: pitajte nekog kome verujete da vam bude „zvučni odbor“.

Treće: zapisujte misli, ali ih ne analizirajte odmah. Dajte sebi prostor da se osećanja slegnu.

U septembru, Blizanci mogu biti skloni da pomešaju intuiciju sa impulsivnim reakcijama izazvanim strahom. Odluke koje deluju kao „jasan osećaj“ često su zapravo pokušaj da se izbegne neizvesnost. Umesto da se oslanjate na prvi impuls, preporučuje se da sačekate, prespavate odluku i razmotrite je iz više uglova. Strah zna da se prerušava u sigurnost – ne dozvolite mu da vas vodi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com