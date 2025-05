Jedan znak ubedljivo je najgori u seksu, izbegnite ga ako želite žurku u krevetu

Koji znak je loš ljubavnik?

Astrolozi tvrde kako zvezde utiču na sve, pa tako i na kvalitet ljubavnog života. Prema njihovim tvrdnjama, jedan znak se posebno slabo snalazi u krevetu.

Reč je, na iznenađenje mnogih, o Lavovima.

Lavovi su po prirodi puni samopouzdanja pa čak i pomalo umišljeni, no kako kažu zvezde, radi se i o horoskopskom znaku koji se najslabije snalazi u krevetu, piše Avaz.ba.

Preciznije, imaju potencijala da postanu jako dobri, no za to im je potreban i vrlo strpljiv partner koji ih neće osuđivati. Zato mu nemojte zameriti ako ponekad nije za isprobavanje novih stvari, ako voli one ustaljenje te zaspi odmah nakon seksa. Nije stvar u partneru, nego u njima.

Ali jednom kad se opuste i steknu potrebnu sigurnost, Lavovi mogu postati vrlo dobri ljubavnici koje nećete lako zaboraviti.

