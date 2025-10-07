Jedan znak ulazi u najopasniji period u poslednjih 9 godina – sve što krije izlazi na videlo

Znak koji je godinama ćutao sada mora da se suoči sa sobom. Istina izlazi na videlo- ali donosi oslobađanje

U ovom trenutku, nebo pokreće najdublji energetski lom za jedan horoskopski znak. Pluton, planeta istine, moći i transformacije, nalazi se u Vodoliji i pravi trigon sa Suncem u Vagi. Ovo nije aspekt koji razara – ovo je aspekt koji poziva. Poziva na iskrenost, na oslobađanje, na prepoznavanje sopstvene moći.

Šta se zapravo dešava?

Ako ste rođeni u ranoj Vagi, zvezde vam šalju poziv koji se ne odbija. Pluton ne traži da se borite – traži da prestane da se krijete.

Tajne koje ste zakopali – izlaze.

Emocije koje ste potisnuli – pucaju.

Ljudi koje ste izbegavali – vraćaju se.

Greške koje ste pravili – traže suočavanje.

Ali ovo nije kazna. Ovo je poziv na oslobađanje.

Kako da prebrodite ovaj period i izađete kao pobednici

Pluton u trigonu ne dolazi da vas slomi. Dolazi da vam vrati snagu koju ste zaboravili da imate.

Ako se usudite da:

Kažete ono što niste smeli

Priznate ono što ste skrivali

Izaberete ono što ste godinama odlagali

…zvezde vam otvaraju vrata ka životu koji vam konačno pripada.

Ovo je vaša šansa

Ovo je najopasniji period ne zato što donosi spoljašnje udare – već zato što traži unutrašnju hrabrost. Ali ako je pronađete, izlazite iz ovog procesa lakši, jači i iskreniji nego ikad.

Zvezde ne greše. A vi ste na ivici najveće istine svog života.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com