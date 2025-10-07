Jedan znak ulazi u najopasniji period u poslednjih 9 godina – sve što krije izlazi na videlo

Znak koji je godinama ćutao sada mora da se suoči sa sobom. Istina izlazi na videlo- ali donosi oslobađanje
U ovom trenutku, nebo pokreće najdublji energetski lom za jedan horoskopski znak. Pluton, planeta istine, moći i transformacije, nalazi se u Vodoliji i pravi trigon sa Suncem u Vagi. Ovo nije aspekt koji razara – ovo je aspekt koji poziva. Poziva na iskrenost, na oslobađanje, na prepoznavanje sopstvene moći.
Šta se zapravo dešava?
Ako ste rođeni u ranoj Vagi, zvezde vam šalju poziv koji se ne odbija. Pluton ne traži da se borite – traži da prestane da se krijete.
- Tajne koje ste zakopali – izlaze.
- Emocije koje ste potisnuli – pucaju.
- Ljudi koje ste izbegavali – vraćaju se.
- Greške koje ste pravili – traže suočavanje.
Ali ovo nije kazna. Ovo je poziv na oslobađanje.
Kako da prebrodite ovaj period i izađete kao pobednici
Pluton u trigonu ne dolazi da vas slomi. Dolazi da vam vrati snagu koju ste zaboravili da imate.
Ako se usudite da:
- Kažete ono što niste smeli
- Priznate ono što ste skrivali
- Izaberete ono što ste godinama odlagali
…zvezde vam otvaraju vrata ka životu koji vam konačno pripada.
Ovo je vaša šansa
Ovo je najopasniji period ne zato što donosi spoljašnje udare – već zato što traži unutrašnju hrabrost. Ali ako je pronađete, izlazite iz ovog procesa lakši, jači i iskreniji nego ikad.
Zvezde ne greše. A vi ste na ivici najveće istine svog života.
