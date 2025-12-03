Samo oni izabrani imaju tu privilegiju da žive pod srećnom zvezdom.

Jedini znak horoskopa na svetu koji je rođen pod srećnom zvezdom – njemu nikad ništa ne fali i sve mu ide od ruke.

Ako verujete u astrologiju, sigurno ste se bar jednom zapitali zašto nekim ljudima sve nekako “legne” samo od sebe.

Dok mi ostali guramo kao da vučemo celo brdo uzbrdo, oni naizgled žive pod nekom nevidljivom zaštitom. I znate šta? Astrologija stvarno izdavaja jedan znak koji kao da ima poseban blagoslov još od rođenja.

Reč je o Strelcu – večnom optimisti, detetu sreće i ljubimcu univerzuma. Zvuči dramatično? Možda. Ali ako poznajete bar jednog Strelca, verovatno vam je jasno o čemu govorimo.

Strelčevi imaju tu neverovatnu sposobnost da se provuku kroz svaku situaciju. Dok drugi osećaju posledice svojih grešaka, njima se vrata otvaraju i tamo gde ih niko nije očekivao. Njihov tajni recept? Ne samo sreća – iako je imaju na pretek – već i njihova spontanost, širok pogled na svet i urođena vera da će sve ispasti dobro. I, paradoksalno, baš zato obično i ispadne.

Jednom sam pitala prijateljicu Strelca: “Kako ti sve ovo uspeva?” Samo se nasmejala i rekla: “Ma pusti, nekako se namesti.” I stvarno – nekako se namesti. Kao da život prati njihov tempo i pravi im prostor.

Naravno, i srećnici imaju svoje trenutke kada ne ide baš sve glatko, ali Strelac tada uradi nešto što mnogi zaborave: ustane, obriše prašinu sa sebe i nastavi dalje, kao da mu je univerzum već dao garanciju da će sledeći korak biti bolji.

Naučite od Strelčeva da ne komplikujete. Kad se suočite s problemom, pitajte sebe: “Šta je najgore što može da se desi?” Vrlo često shvatite da nije toliko strašno. A kad skinete teret sa ramena, rešenja počnu da dolaze lakše.

Možemo mi da se ljutimo na sudbinu, zvezde ili “srećkoviće”, ali jedno je sigurno – Strelac nas uči da je pola uspeha u stavu. A ako malo usvojimo njihov optimizam i hrabrost, možda i mi počnemo da živimo pod jednom malom, sopstvenom srećnom zvezdom.

