Jedno pričaju, drugo misle, treće rade: Najdvoličniji znak koji će vam zabiti nož u leđa čim se okrenete

Saznajte koji je to najdvoličniji znak koji će vam zabiti nož u leđa onog trenutka kada vam postane najpotrebniji.

Poverenje je lako pokloniti, ali ga je teško sačuvati od onih koji igraju dvostruke igre. Astrologija upozorava da jedan znak prednjači u tome – on je majstor transformacije i često se ispostavi kao najdvoličniji znak koji će vam zabiti nož u leđa.

Svi mi želimo da verujemo u ljudsku dobrotu i iskren osmeh. Ipak, život nas često nauči da ljubaznost može biti samo maska za lične interese. Postoje ljudi koji vas očaraju svojom pričom, a zapravo samo čekaju pravi trenutak da vaše poverenje iskoriste protiv vas.

Kada shvatite s kim imate posla, obično bude kasno, jer su to osobe koje majstorski prikrivaju svoje prave namere.

U tom svetu pretvaranja, Blizanci su neprikosnoveni kraljevi koji uvek imaju spremno drugo lice.

Blizanci: Najdvoličniji znak

Blizanci poseduju neverovatan šarm, ali je on često samo paravan za njihovu nestalnu i neuhvatljivu prirodu. Dok su sa vama, oni će vas ubeđivati da ste njihova jedina sigurna tačka, deleći sa vama komplimente i lažna obećanja. Međutim, čim napustite prostoriju, taj isti šarm postaje oružje protiv vas.

Kao najdvoličniji znak, oni ne vide moralni problem u tome da menjaju istinu onako kako im u tom trenutku odgovara. Njihova potreba da u svakom društvu budu zvezde tera ih da gaze preko tuđih osećanja, ostavljajući za sobom trag razočaranja.

Oni će vam se jadati, tražiti savet i praviti planove za budućnost, a već sledećeg minuta će te iste planove ismevati sa nekim drugim. Ta unutrašnja podeljenost im dozvoljava da žive više paralelnih života, a da u svakom od njih izgledaju potpuno iskreno. Nažalost, ta njihova „iskrenost“ traje samo dok se ne ugase svetla pozornice na kojoj trenutno nastupaju.

Izdaja sakrivena iza osmeha

Za njih vaša intima i najdublji strahovi nemaju težinu svetinje, već služe kao moneta za potkusurivanje u društvenim igrama. Blizanac će vašu najčuvaniju tajnu iskoristiti čim mu se ukaže prilika da zablista u drugom društvu ili da stekne nečiju naklonost. Neće to uraditi sa očiglednom zlobom, već sa onom zastrašujućom lakoćom, kao da vaša bol uopšte ne postoji.

Njihova lojalnost je krhka i traje isključivo dok im donosite uzbuđenje, zabavu ili neku vrstu koristi. Onog trenutka kada postanete „pročitana knjiga“ ili kada vam zatreba stvarna, teška podrška, oni će nestati bez traga i reči. Zabiti nekome nož u leđa za njih je samo još jedan način da prekrati dosadu ili osigura sopstvenu poziciju.

Sa njima nikada niste na čvrstom tlu, jer su oni uvek korak ispred, spremni da vas ostave u blatu dok oni nastavljaju svoj veseli ples sa nekom novom žrtvom.

