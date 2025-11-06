Jednom u 50 godina planetarni fenomen donosi ovim znakovima ogromne pare u 2026, tvrdi Tamara Globa

Astro prognoza Tamare Globe za tok novca za u 2026: Ovaj fenomen se dešava jednom u 50 godina i donosi ogromne pare Ovnu, Lavu i Strelcu.

Poznata ruska astrološkinja Tamara Globa istakla je da nam se približava astronomski fenomen koji se dešava jednom u pola veka. Za Ovna, Lava i Strelca sledi period ostvarenja svih ambicija.

Poznata ruska astrološkinja Tamara Globa istakla je da nam se približava astronomski fenomen koji se dešava jednom u pola veka. Reč je o jedinstvenom planetarnom poravnanju koje stvara uslove za drastično poboljšanje finansijske situacije kod pojedinih astroloških znakova.

Kako Tamara Globa objašnjava, ne radi se o slučajnosti ili pukoj sreći, već o stvaranju održivog toka prihoda koji će život određenim znacima promeniti umnogome na bolje.

Međutim, naglašava da ovaj planetarni fenomen samo stvara mogućnosti, a na ljudima je da ih iskoriste na pravi način, sledeći smernice astrologa.

Za ova 3 znaka sledi period ostvarenja ambicija

1. Ovan – novi projekti

Ovnove poznati preduzetnički duh vodi ka akciji. Trebalo bi da „uzmu bika za rogove“ da započnu nove projekte, samouvereno traže povišicu ili radikalno promene svoju oblast rada. Novac bi mogao doći iz neobičnog izvora: starog nasledstva, neočekivanog bonusa ili unosne ponude od starog poznanika

2. Lav – harizma donosi finansije

Lavova prirodna harizma delovaće kao magnet za finansije. Ljudi će biti privučeni njima, a investitori spremniji da ulože u njihove ideje. Uspeh je neminovan. Sada je idealno vreme za javni nastup, pokretanje ličnog brenda ili reklamnu kampanju. Što se Lav glasnije i briljantnije afirmiše, više novca će pristizati ka njemu.

3. Strelac – oštroumnost vodi pravim odlukama

Strelci će iskusiti pojačanu finansijsku oštroumnost. Njihov unutrašnji glas vodiće ih ka pravim odlukama. Važno je ne ignorisati ove znake i delovati odmah. Sfera vezana za strane partnere, obrazovne tehnologije ili projekte orijentisane ka budućnosti biće za njih zlatni rudnik.

Kako ovaj fenomen utiče na Vodolije?

Astrolozi kažu da su Vodolije glavni korisnici ovog retkog perioda. Njihova dugogodišnja sklonost ka inovacijama i nekonvencionalnom razmišljanju konačno će dobiti finansijsku nagradu koju zaslužuju.

Ideje koje su se ranije drugima činile previše smelim ili čudnim sada imaju sve šanse da postanu veliki uspeh. Vodolije bi trebalo da se bave aktivnostima vezanim za internet, društvene mreže, IT ili projekte sa društvenom misijom. Čak i ideje koje godinama skupljaju prašinu u fioci mogu doneti profit.

Šta se dešava sa ostalim znacima?

Ne očajavajte ako vaš znak nije na listi. Ova astrološka konfiguracija utiče na sve. Ključ uspeha leži u proaktivnosti, smatra Tamara Globa

(Krstarica/Stil)

