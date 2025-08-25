Jednom znaku horoskopa neće biti nimalo lako od 1. septembra, univerzum mu sprema pravi zemljotres, posebno u finansijama

Saturn, planeta discipline, ograničenja i životnih lekcija, već je uveliko retrogradan, a uskoro menja znak. Od 1. septembra 2025. Saturn kreće retrogradno u znaku Riba, a za mnoge će to biti vreme introspekcije, povratka na stare teme i usporavanja.

Retrogradni Saturn u Ribama uvek donosi lekcije kroz granice i iluzije, testira našu odgovornost u emotivnim i porodičnim odnosima, tera nas da se suočimo sa starim ranama i svojim unutrašnjim svetom.

Sve to može da bude vrlo dobro i korisno za budućnost i lični razvoj, alii za neke znakove – posebno za Strelčeve – ovaj tranzit može doneti više problema nego koristi.

Ribe i Strelac dele energiju promenljivih znakova, što znači da su međusobno u kvadratu, jednom od najtežih astroloških aspekata. Kada Saturn iz Riba snažno udara Strelca, izazivajući sukob između želje za slobodom i avanturom (Strelac) i potrebe za ograničenjem, ozbiljnošću i introspekcijom (Saturn).

Strelčevi bi mogli da imaju osećaj sputanosti, utisak da ih nešto stalno koči, bilo u poslu, bilo u ličnim planovima. Pred njima su i porodični i emotivni pritisci jer Saturn u Ribama može doneti konflikte u domu ili osećaj da moraju da nose previše odgovornosti.

Pripadnike ovog znaka čekaju i umor i iscrpljenost, kao i ponovno suočavanje sa starim greškama pošto retrogradni Saturn vraća na nedovršene stvari iz prošlosti, pa se mogu javiti neki stari problemi, posebno vezani za finansije i porodicu.

Iako zvuči kao da ih čeka vrlo težak period, Saturn uvek ima cilj da nas ojača. Strelčevi će morati da nauče kako da se organizuju, da izbegnu bežanje u iluzije i da prihvate da ponekad moraju da zastanu i suoče se sa realnošću. To nije prirodno njihovom znaku, ali upravo kroz ovu borbu mogu da ojačaju i budu stabilniji u budućnosti.

U svakom slučaju, Strelčevi moraju da budu svesni da će im jesen 2025. biti veliki test strpljenja i izdržljivosti. Umesto da beže u zabavu i avanture, moraće da se okrenu unutrašnjem svetu, porodici i praktičnim obavezama. Biće to period frustracija, ali i važnih lekcija jer Saturn nikada ne donosi probleme bez razloga, već ih koristi kao put do sazrevanja, prenosi Glossy.

