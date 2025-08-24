Jesen 2025. za ova 3 znaka biće vreme ličnih obračuna i novih početaka!

Jesen 2025. donosi snažne astrološke tranzite koji najviše pogađaju znakove Rak, Strelac i Jarac. Pomračenja Sunca u Devici i Meseca u Ribama otvaraju vrata završecima, dok Saturn u Ribama traži ozbiljnost i ličnu odgovornost. Mars ulaskom u Škorpiju krajem oktobra unosi intenzitet i borbenost u svakodnevicu.

Rak: Emocije, porodica i lični temelji

Za Rakove, fokus je na porodičnim odnosima i emotivnoj stabilnosti. Eklipse osvetljavaju potrebu za balansom između privatnog i poslovnog života. Moguće je da ćeš morati da presečeš iscrpljujući odnos ili preuzmeš novu porodičnu odgovornost. Iako izazovno, ovo je prilika da učvrstiš temelje za buduću sigurnost.

Strelac: Karijera na raskrsnici

Strelčevi ulaze u period profesionalnih promena. Pomračenje Sunca u Devici može doneti iznenadnu priliku ili izazov. Bićeš suočen sa izborom između sigurnosti i neizvesnosti. Mars u Škorpiji ti daje snagu da se boriš za ono što ti pripada, ali izbegavaj konflikte iz inata.

Jarac: Unutrašnje sazrevanje i oslobađanje

Za Jarčeve, jesen je vreme unutrašnje transformacije. Saturn te podseća da postaviš jasne granice, dok pomračenje Meseca u Ribama otvara stare rane. Iskoristi ovaj period da se oslobodiš tereta prošlosti i definišeš nove ciljeve. Mars ti pomaže da se povežeš s ljudima koji dele tvoje ambicije.

