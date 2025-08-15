Jesenji horoskop Tamare Globe donosi sudbinske promene: Ovom znaku novo poznanstvo menja život iz korena

Jesen 2025. donosi dramatične preokrete i nepredviđene prilike pod uticajem planeta koje se premeštaju u ključne tačke zodijaka. Prema tumačenju Tamare Globe, svako godišnje doba nosi svoju energiju, a jesen koja nam stiže za nešto više od mesec dana će razotkriti slabosti i snage svakog znaka.

Ovan

Prema Globinom tumačenju, Ovnovi ulaze u sezonu obnove – uspeh u karijeri biće ubrzan dok Mars u Škorpionu donosi unutrašnju snagu. U ljubavi, partnerstva dobijaju na intenzitetu, ali je važno da odvojite vreme za mir i refleksiju. Pazite na stresne situacije u oktobru, kad Merkur krene retrogradno kroz Škorpiona.

Bik

Bikovi će, uz podršku Venere u Škorpionu, doživeti jesen punu emocija i strasti. Finansijski aspekti obećavaju stabilnost, ali i šanse za neočekivane troškove – trezveno planirajte budžet. U zdravlju su podstaknuti na nove režime ishrane i rekreacije koji će poboljšati vitalnost.

Blizanci

Jesen donosi Blizancima talas ideja i socijalnih prilika, zahvaljujući Jupiteru u Biku koji ih inspiriše na proširenje vidika. Komunikacija sa bližnjima biće ključna: otvoreni razgovori će osnažiti veze, ali pripazite na rasprave sredinom oktobra. Kreativni projekti dobijaju zamah, zato zapišite sve nagle nadahnuća.

Rak

Rakovi dobijaju šansu za emotivnu obnovu kada se Sunce preseli u Škorpiona – unutrašnji mir i porodična harmonija su na dohvat ruke. Profesionalno, jesen može doneti novi angažman ili unapređenje, posebno ako prihvatite neočekivane saradnje. Podrška prijatelja u novembru biće presudna za donošenje važnih odluka.

Lav

Lavovi će, pod uticajem Merkura u Strelcu tokom septembra, biti društveno centrirani i spremni na nova poznanstva. U poslu, hrabri potezi doneće nagrade, ali obratite pažnju na detalje ugovora oko kraja oktobra. U ljubavi, partneri će vašu samouverenost ceniti, dok slobodni Lavovi mogu sresti nekoga ko menja život.

Devica

Device ulaze u sezonu procesuiranja starih obaveza i slaganja planova za zimu. Merkur, vaš vladar, pravi aspekte sa Plutonom, što može doneti transformaciju u navikama i zdravlju. U karijeri očekujte priliku da pokažete vrednost kroz preciznost, ali izbegavajte perfekcionizam kad Merkur retrogradno utiče na ritmove rada.

Vaga

Vage će osetiti pritisak promena u odnosima dok Saturn u Ribama testira granice fleksibilnosti. Jesen je idealna za redefinisanje granica u prijateljstvima i ljubavi. Kreativna rešenja u oktobru mogu iznenaditi okolinu, zato se ne plašite nekonvencionalnih pristupa.

Škorpija

Za Škorpione počinje sezona zvezda: Sunce u vašem znaku pojačaće magnetizam, a Mars u Jarcu donosi energiju za ostvarenje dugoročnih ciljeva. Emotivni odnosi biće produbljeni, posebno nakon sredine oktobra. Finansije su stabilne, ali se savetuje diversifikacija izvora prihoda.

Strelac

Strelčevi će jesen provesti u znaku učenja i putovanja – Jupiter u Biku podstiče intelektualni rast i nove kontakte. Prijateljstva i društveni krugovi šire se, ali pripazite na obećanja koja niste spremni da ispunite. U ljubavi, slobodni Strelčevi mogu upoznati nekoga sličnih životnih vrednosti.

Jarac

Jarčevi će osetiti pritisak obaveza zbog kombinacije Saturna i Plutona u Jarcu, ali upravo ta energija donosi upornost za velike projekte. Karijera doživljava prekretnicu, naročito krajem novembra, kada Merkur u Strijelcu otvara nove puteve saradnje. Briga o zdravlju i odmoru mora biti prioritet.

Vodolija

Vodolijama jesen donosi inovacije i strategijsko planiranje – Uran u Biku izaziva da razbijete stare obrasce mišljenja. Timovi i kolektivni projekti cvetaju, ali pripazite na sukobe ideja sredinom oktobra. U ljubavi, neobični spojevi mogu prerasti u duboke veze.

Ribe

Ribe se okreću unutrašnjem miru pod uticajem Neptuna u Ribama, dok Venera u Škorpionu pojačava strast u vezama. Idealno je vreme za umetničke i duhovne projekte. U finansijama, jesen može doneti harmoniju ako izbegnete rizične investicije i fokusirate se na dugoročno planiranje.

