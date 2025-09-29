Jesenji umor ne može da ih slomi: Ovi znakovi ne dozvoljavaju da ih jesen „uspava“!

Ovan, Strelac i Jarac se ne predaju tako lako jesenjem umoru i padu energije.
Kako dani postaju kraći, mnogi osećaju umor i manjak energije. Jesenji umor donosi pad energije, melanholiju i potrebu za povlačenjem, ali neki horoskopski znakovi prkose tom ritmu i zrače snagom baš kad drugi posustaju. Njima jesen donosi izazove, a oni uvek pronađu unutrašnju snagu da ih savladaju i krenu napred još odlučniji.
Ovan – Nikada se ne povlači pred izazovima
- Ovan je pun energije bez obzira na godišnje doba.
- Jesen ga inspiriše da pokrene nove projekte, trenira, istražuje.
- Njegova unutrašnja vatra ne dozvoljava da padne u apatiju.
On se nikada ne povlači pred izazovima. Njegova borbena priroda tera ga naprijed, čak i kad svi drugi posustanu.
Strelac – Optimizam i vedrina ne dozvoljavaju pad
- Strelac vidi jesen kao vreme za planiranje putovanja, učenje i duhovni rast.
- Njegov optimizam i radoznalost ga štite od sezonske tuge.
- Ume da pronađe svetlo i u najoblačnijem danu.
Strelac u svemu vidi priliku. Njegov optimizam i vedrina čuvaju ga od pada energije, pa i najteže situacije pretvara u novi izazov.
Jarac – Uporan i odgovoran
- Upornost i odgovornost tera ga na akciju
- Ne dopušta umoru da ga sprečava u aktivnostima
Jarac ne dopušta umoru da ga zaustavi. Njegova upornost i osećaj odgovornosti uvek ga teraju prema cilju.
Ovan, Strelac i Jarac nikada ne dozvoljavaju da ih jesen „uspava“, koriste je kao sezonu transformacije, akcije i kreativnosti. Ako ti treba podsticaj, provedi vreme s nekim od njih, njihova energija je zarazna.
