Jezivo proročanstvo Nostradamusa za 2026. godinu: „Dolazi Veliki rat, ustaće roj pčela i krv će preplaviti“

Nostradamus retko navodi konkretne godine, ali mnogi veruju da se jeziva proročanstva pod brojem 26 odnose na 2026. godinu

Francuski astrolog iz 16. veka, Mišel de Nostrdam, poznatiji kao Nostradamus, već vekovima izaziva radoznalost svojim zagonetnim četvercima. Ovo je njegovo jezivo proročanstvo.

U knjizi koja sadrži čak 942 proročanstva, zapakovanim u mešavinu starofrancuskog i latinskog, ostavio je tekst koji se i danas različito tumači. Njegovi sledbenici veruju da je predvideo velike svetske događaje, uključujući teroristički napad iz 2001. godine i smrt princeze Dajane.

Iako Nostradamus retko navodi konkretne godine, mnogi veruju da se proročanstva označena brojem 26 odnose upravo na predstojeću 2026. godinu. Sudeći prema tumačenjima, svet bi mogao da očekuje političke potrese, nove tenzije između Istoka i Zapada, ali i neočekivano svetliju završnicu godine.

Jedan od stihova glasi:

„Veliki roj pčela će ustati… noću zaseda…“

Tumači veruju da se ovde ne radi o insektima, već o simbolu moći, odnosno uticajnim političkim figurama

Politička scena pod pritiskom

Mnogi pristalice Nostradamusovih predskazanja veruju da bi ovo moglo značiti da će određeni svetski lideri imati značajne političke uspehe. Pominju se imena poput Donalda Trampa ili Vladimira Putina, uz teorije da bi 2026. mogla doneti napredak pregovora u Gazi, ali i nastavak ruskih ambicija u Ukrajini.

Takođe, navodi se mogućnost iznenađujućih političkih saveza koji bi mogli iznenaditi svet.

Drugi stih koji se dovodi u vezu sa brojem 26 glasi: „Zbog naklonosti koju će grad pokazati… Tićino će preplaviti krv…“

Tićino je južni region Švajcarske koji graniči sa Italijom, pa se nagoveštava mogućnost lokalnog, evropskog sukoba čije značenje ostaje nejasno.

Još jedno proročanstvo spominje: „Sedam meseci veliki rat, ljudi mrtvi zbog zla / Ruana, Evra, kralj neće zakazati.“

Neki analitičari ovo tumače kao sukob između tvrdoglavih lidera, onih koji smatraju da nikako ne smeju da izgube. U tom kontekstu pominju se ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski, koji i dalje traži podršku za odbranu svoje zemlje, kao i moguć politički povratak Donalda Trampa, kog su njegovi sledbenici često nazivali „kraljem Trampom“.

Nostradamus o tri vatre

Nostradamus dalje piše: „Kada Mars vlada među zvezdama, ljudska krv će dotaći svetilište. Tri vatre će se podići sa istoka, dok Zapad gubi svoju svetlost u tišini.“

Pošto je Mars drevni simbol rata, mnogi ovo tumače kao upozorenje da bi 2026. mogla biti obeležena novim sukobima i patnjom. Navodi se i moguća eskalacija između Zapadne Evrope i azijskih sila, bilo ekonomski ili tehnološki.

Upravo tu dolazi i teorija o razvoju veštačke inteligencije. Kako zemlje poput Kine i Japana ubrzano napreduju u razvoju AI tehnologija, raste strah da bi Zapad mogao izgubiti svoj primat – simbolično „svetlost u tišini“.

Nada u obnovu i novu energiju

Uprkos teškim tonovima, Nostradamus završava svoja tumačenja za 2026. godinu neočekivanim optimizmom. U poslednjem stihu stoji:

„Senke će pasti, ali čovek svetlosti će ustati. Zvezde će voditi one koji gledaju u sebe.“

Ovo se tumači kao period obnove nakon kriza, koji bi mogao doneti novi lider, novi društveni poredak ili novi način razmišljanja.

Neki veruju da ovaj stih nagoveštava povratak ljudskosti, udaljavanje od hladne tehnologije i povratak dubljim međuljudskim vezama. Drugi pak misle da označava političku promenu ili duhovno buđenje nakon burne godine.

Bilo kako bilo, proročanstva su otvorena za tumačenje, a 2026. tek treba da pokaže koliko će se koja predviđanja obistiniti ako uopšte budu imala dodira sa stvarnošću, prenosi Blic Žena.

