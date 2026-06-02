Stižu lepši dani: Za ova tri znaka jun donosi preokret posle tri godine haosa, sreća je na vašoj strani

Jun donosi preokret za tri znaka koji su tri godine vukli neki teret. Pogledajte da li ste među njima i šta vas čeka.

Već u prvim danima meseca, tri znaka horoskopa konačno ispuštaju vazduh koji su držali još od 2023. godine. Jun donosi preokret upravo Devici, Vagi i Ribama, i to ne kao usputno olakšanje, već kao tačku u kojoj se zatvara cela jedna runda haosa. Planete su se namestile tako da ono što ste vukli po inerciji više nema gde da se vuče.

Tri godine nisu malo. Toliko vam se taložilo. Pa je logično da ne verujete na prvu loptu kad neko kaže da je gotovo. Ali ovaj junski preokret ne dolazi kao grom, već kao mirno popodne posle dugog grmljavinskog dana.

Zašto baš jun donosi preokret za ova tri znaka?

Trenutna situacija na nebu pomera fokus sa puko preživljavanja na konkretno uređivanje života. To znači da konačno prestajete da „gasite požare“ i počinjete da gradite nešto što traje.

Period od 2023. godine pa do danas bio je za Device, Vage i Ribe niz odluka donetih pod pritiskom i u hodu, a sada se konačno otvara prostor da odluke donosite iz mira i sa jasnom glavom.

Devica: papiri, ugovor, dug koji se konačno zatvara

Devica u junu konačno hvata kraj jedne administrativne sage. Ako vučete neki neraščišćen papir, sudski spor, dug koji se reklamira mesecima, do kraja meseca to silazi sa stola. U drugoj polovini juna stiže vest koju ste prestali da očekujete, najverovatnije u utorak ili sredu, kada se najmanje nadate.

Posao ulazi u stabilniju fazu. Šef koji vas je gnjavio menja ton, ili odlazi, ili prelazite na zadatak koji vam konačno odgovara. Nemojte sami sebi da skraćujete radost objašnjavajući zašto ovo nije stvarno, samo potpišite kad dođe red.

Vaga: ljubav koja se vraća u ravnotežu

Vagi se posle tri godine emotivnog klackanja vraća ono što joj najviše prija, mir u kući. Ako ste u vezi, jun donosi razgovor koji ste odlagali od proleća 2023, i taj razgovor neće završiti svađom. Ako ste sami, neko iz starog društva javlja se sa potpuno novom ulogom u vašem životu.

Greška broj jedan u prošlim godinama bila je što ste pristajali na pola odgovora. Sreća u junu dolazi tek kada prestanete da popunjavate praznine umesto druge strane. Tražite jasno, dobićete jasno.

Ribe: novac koji se vraća kroz vrata na koja niste gledali

Ribe ulaze u jun sa osećajem da im je novčanik bio razlog za stres još od jeseni 2023. Sada se otvara kanal kroz nešto što ste odavno otpisali, stari klijent, neisplaćen honorar, ideja koju ste ostavili u fioci. Negde oko sredine meseca stiže ponuda koja zvuči preskromno na prvu, a ispostaviće se kao prava.

Zdravlje takođe izlazi iz sive zone. Energija koja vam je nedostajala tokom proleća vraća se postepeno, ne preko noći. Nemojte da je trošite na ljude koji su vas iscrpljivali poslednje tri godine, sad konačno imate izbor.

Da li junski preokret znači da je sve gotovo preko noći

Ne. Jun donosi promenu u smeru, ne u tempu. Tri godine haosa se ne brišu za tri dana, ali smer se okreće i posle juna više ne idete uzbrdo po inerciji.

Šta vam je činiti u junu da ne prokockate svoju šansu

Nemojte da forsirate krupne odluke u prvoj nedelji meseca, energija je još uvek „mutna“. Najbolji period za potpise, ozbiljne razgovore i nove dogovore je između 12. i 24. juna.

Jun donosi preokret i baš tada su Device, Vage i Ribe u najjačoj poziciji i tada se otvara prilika koja se ne ponavlja često.

