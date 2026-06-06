Junski blagoslov stiže za 2 znaka: Otvara se nepresušni izvor novca koji će trajati do jeseni

Junski blagoslov stiže za 2 znaka! Od 7. juna otvara se nepresušni izvor novca koji teče mesec za mesecom sve do jeseni.

Junski blagoslov ove godine ima dva adresanta. Rak i Devica ulaze u najbogatiji period godine, a novac ne stiže jednom, nego u talasima, mesec za mesecom, sve do septembra.

Od 7. juna oba znaka ulaze u finansijski ciklus koji donosi stalne, nove prihode. Ne jednokratnu sreću, nego pravi tok novca koji se stalno obnavlja.

Rak: Od juna svaki mesec stiže nešto novo

Raku jun donosi ono što je dugo čekao, uplatu, dogovor, potvrdu. To je tek početak. Iza prve uplate dolazi druga prilika, iza drugog dogovora treći poziv. Jupiter u Raku od ovog meseca direktno aktivira lični sektor i drži tok novca otvorenim sve do jeseni.

Jul donosi novi izvor prihoda, dodatni posao, saradnju ili projekat s redovnom mesečnom naknadom. Avgust učvršćuje taj prihod i dodaje još jedan kanal. Do septembra Rak ima najmanje dva stabilna izvora novca koji rade paralelno, bez natezanja i bez molbi.

Devica: Blagoslov u junu stiže preko druge osobe

Devica u junu dobija ključnu informaciju ili ponudu od osobe iz bliskog okruženja, i upravo taj finansijski blagoslov otvara kanal koji teče sve do septembra. Nije to jednokratna pomoć. To je početak zajedničkog prihoda koji raste iz meseca u mesec.

Trenutna konstelacija direktno jača poslovni i partnerski sektor Device, pa taj izvor ne presušuje. Jul donosi proširenje, više posla, više novca, veći obim saradnje. Devica do jeseni ne brine za prihod, nego bira između više opcija na stolu.

Šta tačno znači „nepresušni izvor novca“

Junski novčani tok nije metafora. Radi se o konkretnom novcu koji oba znaka mogu da očekuju kroz jasan ritam mesec za mesecom.

Jun: prva uplata, dogovor ili ponuda koja pokreće sve

Jul: novi izvor prihoda koji se dodaje na postojeći

Avgust: oba izvora rade, stiže i treća prilika

Septembar: zatvaranje ciklusa s punim računom i jasnom slikom do kraja godine

Zašto ovaj prozor ne sme da se propusti

Jupiter se na ovu poziciju ne vraća narednih dvanaest godina. Prozor je otvoren za oba znaka od početka juna do sredine septembra. Svako ko u tom periodu napravi i jedan korak napred, osetiće finansijsku razliku do kraja godine. Pasivno čekanje nije opcija, planete daju vetar u leđa onome ko se pokrene.

Najveća greška u ovakvim periodima nije strah od neuspeha. Greška je ćutanje, neslanje ponude, neprihvatanje poziva. Rak i Devica imaju retku priliku da pretvore jedan razgovor u stalan prihod.

Koji datumi u junu nose najviše sreće

Druga polovina meseca radi za vas. Period od 16. do 24. juna je najjači za potpisivanje, dogovaranje i traženje povišice. Petak je dan kada Rak najbolje pregovara, a Devica utorak ujutru bira pravu ponudu. Izbegavajte velike odluke u nedelju, energija je tu rasplinuta.

Junski blagoslov je stigao i tok je otvoren. Jedino pitanje je koliko ćete iz njega zahvatiti pre nego što se prozor zatvori.

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