Spremite se za junski preokret: Ova 3 znaka do 15. juna brišu dugove i pune novčanike do vrha

Junski preokret za 3 znaka stiže pre Vidovdana, dugovi se tope, a novčanik diše. Pogledajte koji znaci konačno prodišu.

Junski preokret kreće već u ponedeljak, a stari računi i odloženi dugovi prestaju da budu glavna tema za kafom. Rak, Vaga i Vodolija ulaze u period u kom novac prestaje da curi kroz prste. Do 15. juna, tačno pre Vidovdana, novčanik počinje da diše drugačije.

Zašto baš ova tri znaka imaju sreće u junu?

Planete su se konačno namestile tako da baš ovi znaci hvataju zalet i preuzimaju inicijativu u prvoj polovini meseca. Fokus se pomera sa straha na akciju, posebno kada su u pitanju pare koje su vam „zaglavljene“.

Bilo da je reč o otpisivanju starih dugova, sređivanju kamata ili naplati onih honorara na koje ste već skoro zaboravili. Nije nikakva slučajnost što vam baš sada stižu pozivi ili prilike koje ste još u martu otpisali kao „propale“.

Rak: Novac koji ste odavno otpisali vraća se na račun

Raku stiže ono što je već oplakao. Reč je o pozajmici iz prošle godine, povraćaju poreza ili sumi koju je rođak obećao pa zaboravio. U prvoj polovini juna taj novac fizički stiže, najverovatnije u utorak ili sredu, kroz uplatu koja ne zavisi od vaše molbe. Emocionalno, to je olakšanje koje Raku treba mesecima.

Savet: Nemojte odmah trošiti. Rak ima naviku da prvu uplatu pretvori u poklon nekom drugom, pa ostane na istom. Sklonite trećinu po strani, makar u kuhinjsku fioku, dok se prašina ne slegne.

Vaga: Ugovor koji ste odlagali konačno donosi platu

Vagi se otvara polje posla i to kroz jedan jedini razgovor koji ste odlagali od aprila. Razgovori se vode tiho, bez velike pompe, a rezultat je honorar ili povišica koja prelazi 30 odsto vaših trenutnih primanja. Sasvim druga priča od onoga što vam je šef obećavao prošle zime.

Najveći problem nije ponuda, problem je vaš strah da ne uvredite nekog starog poslodavca. Vaga balansira do iznemoglosti, a ovaj jun ne trpi balansiranje. Potpišite ono što morate potpisati i ne osvrćite se.

Vodolija: Dug koji vam visi godinama jednostavno nestaje

Vodoliji se dešava nešto što retko ko očekuje, dug se otpisuje ili refinansira pod uslovima koje niste tražili. Banka, kum ili bivši partner, neko od njih pravi prvi korak. Do 15. juna obaveza koja vas je pritiskala godinama nestaje ili se prepolovi.

Suplementi za nerve tu ne pomažu mnogo, ali jedan iskren razgovor preko vikenda rešava ono što su pravnici razvlačili. Vodolija u ovom periodu ne treba da bude pametna, treba da bude direktna.

Greška koju sva tri znaka prave

Čim novac stigne, javlja se osećaj krivice i nagon da se odmah pomogne nekome ko je godinama tražio pozajmicu. Tu pada ceo preokret. Novac koji uđe i izađe istog dana ne računa se kao dobitak, već kao tranzit.

Drugi rizik je sujeta. Vaga voli da pokaže novu torbu, Rak da časti celu familiju, Vodolija da kupi nešto tehnološki suvišno. Sačekajte makar do kraja meseca pre većih izdataka, jer druga polovina juna donosi nove troškove koje sada ne vidite.

Kako da ne propustite junski preokret

Tri stvari koje pomažu u ovom periodu, bez obzira na znak:

Otvorite poštu i mejlove koje ignorišete, tu je obično ključno pismo

Javite se osobi sa kojom ste prekinuli kontakt zbog novca

Ne potpisujte ništa novo u petak posle podne, ostavite za ponedeljak

