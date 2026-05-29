Jupiter direktan 29. maja vraća osmeh na lice: 3 znaka u petak konačno hvataju vetar u leđa posle pet meseci

Jupiter direktan 29 maja donosi tri znaka koji u petak konačno prodišu, dobijaju priliku i novac. Pogledajte da li ste među njima.

Jupiter direktan 29 maja izlazi iz retrogradnog hoda posle skoro pet meseci stajanja u mestu, i to baš u petak. Planeta sreće, širenja i prilika konačno ponovo gura napred. Tri znaka to osećaju kao da im je neko skinuo ranac od dvadeset kila sa leđa.

Ako vam je od januara sve išlo na pola gasa, projekti zapinjali, novac kasnio, a odgovori stizali prekasno, sada znate zašto. Jupiter je čekao ovaj datum da krene.

Šta tačno znači kada planeta sreće promeni smer

Jupiter direktan 29. maja, u petak, znači da se vraća logika kauzaliteta. Trud ponovo daje rezultat, a ne tišinu. Ono što ste pokrenuli u martu i aprilu, a niste videli pomak, počinje da se otkravljuje. Ne sutra, ne za mesec dana. Već tokom prvog vikenda.

Lav: poziv koji ste otpisali vraća se na sto

Lavovi će u petak dobiti vest koja menja ton cele godine. Najverovatnije u obliku poruke ili poziva od osobe koju ste već mentalno otpisali. Posao, saradnja, povratak nekoga ko vam nešto duguje, sve to dolazi pre nego što stignete da popijete jutarnju kafu.

Najlepši deo nije ni novac, već osećaj da konačno niste nevidljivi. Lavovima je retrogradni Jupiter uzeo upravo to, vidljivost. Sada se vraća, i to glasno. Vikend provedite među ljudima, ne kući. Tamo gde vas vide, tamo se pišu nove prilike.

Strelac: gazda situacije ponovo ste vi

Jupiter je vladar Strelca, pa ovaj tranzit Strelčevi osećaju dvostruko jače. Ako ste poslednjih meseci imali utisak da neko drugi odlučuje umesto vas, u petak se to menja preko noći. Dolazi konkretna ponuda, putovanje, ili dogovor koji ste odlagali iz straha da niste spremni.

Spremni ste. Strelčevima se vraća instinkt koji im je zadnjih pet meseci bio mutan. Ne preispitujte se previše, prva reakcija je tačna. Finansijski, očekujte priliv iz pravca odakle ga niste planirali. Najčešće kroz starog poznanika.

Ribe: srce i novčanik istovremeno dišu

Ribe će u petak osetiti talas koji se teško opisuje rečima. Nešto između olakšanja i tihog ponosa. Direktan Jupiter pali vašu kuću podsvesti i intuicije, što znači da konačno znate šta hoćete, bez magle.

Mnogim Ribama stiže rešenje u privatnom životu, razgovor koji se odlagao mesecima, ili odluka koja se sama donosi. Na finansijskom planu, očekujte da vam neko vrati uslugu ili novac. Ne odbijajte pomoć koja stiže iznenada, ovaj Jupiter voli da daje preko trećih lica.

Šta uraditi u petak da biste uhvatili talas

Nemojte ceo dan provesti u kući čekajući da vas sreća pronađe kroz prozor. Jupiter nagrađuje pokret, razgovor i jasno izgovorenu želju. Pošaljite poruku koju ste odlagali. Pitajte za sastanak. Zamolite za uslugu.

Najveća greška na ovakvim tranzitima je čekanje „boljeg trenutka“. Bolji trenutak je upravo petak, a vrata ostaju otvorena narednih nekoliko nedelja dok Jupiter hvata zamah. Posle toga prilike i dalje dolaze, ali ne ovako koncentrisano.

Da li ste vi Lav, Strelac ili Riba i šta ste konkretno odlagali od januara, a sada osećate da je vreme da pošaljete tu poruku

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com