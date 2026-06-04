Jupiter i Venera u Raku do 12. juna otvaraju vrata sreće za šest znakova, jedan od njih to još ni ne sluti

Jupiter i Venera u Raku do 12. juna menjaju pravila igre za šest znakova. Proverite da li ste na spisku i iskoristite trenutak.

Sledeće dve nedelje mogu biti najlepši period cele godine za šest horoskopskih znakova, jer Jupiter i Venera u Raku prave retko poravnanje koje astrolozi opisuju kao pravi tempirani poklon.

Profesionalni astrolog Evan Natanijel Grim je u svom video obraćanju istakao da se tokom naredne dve nedelje Jupiter i Venera poravnaju u znaku Raka, donoseći talas sreće u ljubavi, novcu i porodičnim odnosima.

Zašto je ovaj tranzit Venere i Jupitera toliko jak

Jupiter širi sve čega se dotakne. Venera privlači ljude, novac i lepe situacije. Kada se ova dva tela nađu rame uz rame u emotivnom Raku, efekat liči na pojačivač zvuka u tihoj prostoriji. Osećanja postaju glasnija, ponude konkretnije, a sitnice koje ste mesecima odlagali odjednom dobijaju zeleno svetlo.

Šta tačno znači konjunkcija u Raku

Konjunkcija u Raku znači da dve planete dele isti deo neba u znaku koji vlada domom, porodicom i sigurnošću. Otuda se sreća najpre oseti kroz međuljudske odnose, pa tek onda kroz finansije.

Rak: vaš trenutak je sada, ne čekajte poziv

Vi ste centar dešavanja. Neko vam se vraća sa konkretnim predlogom, a posao koji ste smatrali izgubljenim ponovo kuca na vrata. Nemojte se praviti skromni, tražite ono što vam treba direktno.

Bik: novčanik prestaje da bude razlog za nervozu

Stari dug vam se vraća, ili stiže isplata koju ste otpisali. Povoljan astro tranzit donosi i jednu ponudu vezanu za nekretnine. Ne donosite odluku istog dana, ali nemojte ni odugovlačiti više od tri dana.

Ribe: ljubav se javlja sa najneočekivanije strane

Osoba koju ste smatrali samo prijateljem pokazuje drugo lice. Ako ste u vezi, partner predlaže nešto što ste vi godinama čekali da kaže. Ćutanje sad radi protiv vas.

Škorpija: stiže priznanje za posao koji niko nije primetio

Šef, klijent ili kolega konačno vide ono što ste mesecima radili u tišini. Stiže ponuda koja menja platni razred. Spremite konkretne brojeve, ne improvizujte na sastanku.

Devica: porodična situacija se odmotava sama od sebe

Nesporazum koji vas davi od jeseni gubi snagu. Roditelj ili brat prave prvi korak, a vi nemate obavezu da odmah oprostite. Imate obavezu da saslušate.

Lav: jedan poziv menja celu godinu, a još ni ne sluti odakle stiže

Vi ste šesti znak na spisku i najmanje očekujete dobitak. Jupiter i Venera u Raku donosi vam priliku iz inostranstva ili od osobe koju ste upoznali pre više od godinu dana. Proverite stare poruke, odgovor možda već stoji nepročitan.

Šta da uradite do 12. juna da ne propustite priliku

Ne pravite velike planove unapred. Tranzit Venere i Jupitera radi najbolje kada ga ne forsirate. Tri konkretna poteza vredi povući.

Vratite poziv osobi koju izbegavate dve nedelje

Pošaljite ponudu koju ste pisali pa odustali

Recite naglas koliko novca tačno tražite

Ostalih šest znakova ne ostaje praznih ruku

Ovan, Blizanci, Vaga, Strelac, Jarac i Vodolija osećaju blaži, ali stabilan vetar u leđa. Konjunkcija u Raku njima donosi mir u kući i bolji san, što posle ovakvog proleća nije mala stvar.

Koji znak ste vi i da li vam se već desilo nešto neobično ovih dana, napišite u komentaru pre nego što istekne 12. jun

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