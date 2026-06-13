Jupiter napušta Raka 30. juna, a pre toga sipa novac na dva znaka kakav nisu videli više od decenije

Jupiter napušta Raka 30. juna, a pre toga dva znaka vide najviše novca u decenij. Proverite da li ste među srećnicima i iskoristite trenutak.

Pre nego što Jupiter napušta Raka 30. juna 2026. godine, dva horoskopska znaka videće više novca nego u poslednjih deset godina. To nije sitnica koju propuštate ramenima. Planeta sreće i širenja još uvek sedi u vodenom Raku, a dok je tu, sipa obilje koje menja brojeve na bankovnom računu. Astrološkinja Helena Hator kaže da je jun srećan mesec za tačno dve grupe ljudi, a vi možda spadate među njih.

Zašto je baš ovaj jun toliko jak

Svaki znak ima 30 stepeni, podeljenih na tri dekana. Jupiter sada prolazi kroz poslednjih deset stepeni Raka, dekan kojim i sam vlada. Energija obilja zato deluje dvostruko jače. „Tada Jupiter zaista donosi kišu“, objasnila je Hator. Dodajte tome konjunkciju Jupitera i Venere od 9. juna, čiji se trag oseća sve do kraja meseca. Kratak prozor, velike posledice.

Blizanci: putanja života se okreće naviše

Dok Jupiter u Raku ne preseli u Lava, Blizanci imaju vetar u leđa. Poslednje vreme donelo je dosta teškoća, ali sada privlačite bogatstvo do kraja meseca. „Jupiter se kreće kroz poslednji dekan Raka i tada dolazi obilje“, kaže astrologinja. Ako čekate ponudu za posao ili se nadate unapređenju, ovo je vaš trenutak. Savet je jednostavan: ne gledajte samo na prihod, već gradite i ušteđevinu. Novac koji uđe lako ume i lako da izađe.

Strelac: pasivni prihod koji menja život

Vaša vladajuća planeta radi za vas, Strelče. „Vaš pasivni prihod se dramatično transformiše“, tvrdi Hator. „Neko dolazi da vam pokloni nešto veoma skupo i unosno.“ Ono što je posebno jeste da ovo obilje ne traži mnogo truda. Iznenadno nasleđe, stara investicija koja se konačno isplati, neočekivano povećanje plate, sve je na stolu. Univerzum je trenutno na vašoj strani i to se vidi na vašem računu.

Šta tačno znači da Jupiter napušta Raka

Kada Jupiter napušta Raka, planeta sreće prelazi iz znaka porodice i sigurnosti u vatreni Lav. Tu se fokus pomera sa štednje na ekspanziju, samopouzdanje i hrabre poteze. Ciklus se zatvara 30. juna.

Kako da ne prospete ovaj kratak prozor sreće

Sreća stiže, ali ne ostaje sama od sebe. Dok Jupiter ne uđe u Lava, dva pravila vrede zlata. Prvo, zapišite svaku priliku koja se pojavi do kraja juna, ma koliko delovala sitno. Drugo, deo novca odmah skloniti sa strane. Strelac neka razmisli o tome šta će sa neočekivanim prilivom, a Blizanci neka kažu „da“ ponudi koja deluje predobro. Posle 30. juna, vrata se zatvaraju za ovaj konkretan talas.

Da li ste Blizanac ili Strelac i osećate li već da se nešto pomera? Napišite u komentarima koja vam je neočekivana prilika banula ovog juna

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