Sudbina vam vraća dug: Jupiter u Blizancima od sutra donosi neverovatan dobitak za ova 3 znaka

Sudbina ume da bude spora, ali retko zaboravlja. Od sutra, Jupiter u Blizancima počinje da ispravlja stare nepravde.
Reč je o tranzitu koji donosi konkretne pomake, novac i prilike o kojima ste već prestali da sanjate.
Šta donosi Jupiterov ulazak u Blizance
Jupiter je planeta sreće, ekspanzije i prilika. Kada uđe u vazdušni znak, dinamika se menja preko noći.
Komunikacija postaje vaše najjače oružje, a poslovne ponude stižu sa adresa od kojih to niste očekivali.
Ovaj tranzit ne deli darove nasumično, već nagrađuje one koji su poslednjih godina ulagali trud bez vidljivog rezultata.
Vodolija: stari projekti konačno donose plodove
Vodolije su godinama gurale ideje uz brdo.
Tranzit Jupitera kroz Blizance aktivira polje kreativnosti i ljubavi, pa se očekuje da poziv koji ste odavno otpisali stigne baš ovih dana.
Slobodne Vodolije imaju šansu da upoznaju nekoga ko menja pravac njihovog života.
Finansijski, vraća se novac koji ste pozajmili i odavno mahnuli rukom.
Neko će dobiti honorar za rad od pre dve godine, neko zaostali bonus. Ne odbijajte male iznose, oni su uvod u veću sumu.
Ovan: poslovni proboj koji ste čekali predugo
Ovnovi ulaze u sektor brze zarade i ugovora.
Blagoslov Jupitera u vazdušnom znaku pogađa polje komunikacije i kratkih putovanja, pa se mnogi pomaci dešavaju kroz prepisku, sastanke i poznanstva u susednim gradovima.
Ne odlažite važne razgovore, čak i ako delovi dana izgledaju haotično.
Ovaj period donosi i ponudu za dodatni posao. Verovatno ćete morati da izaberete između sigurnog i izazovnog, a Jupiter savetuje izazov.
Hrabrost se isplati, mlakost ne donosi ništa.
Blizanci: rođendanski poklon od kosmosa
Logično, najveći deo kolača pripada domaćinu tranzita. Blizanci ulaze u svoju zlatnu godinu, period kada se otvaraju vrata koja su bila zaključana još od 2013.
Jupiter u Blizancima donosi im priznanje, putovanje i susret sa osobom iz prošlosti koja nosi konkretnu ponudu.
Zdravlje se popravlja, energija raste, a stari strahovi gube oštrinu.
Ako ste razmišljali o promeni posla ili selidbi, sledećih dvanaest meseci je vaš prozor.
Kada tačno počinju promene
Prve naznake stižu već sutra ujutru, ali pun zamah tranzit dobija u prvih sedam dana.
Sudbinski povratak duga ne stiže uvek u koverti, ponekad to bude poziv, izvinjenje ili ključ od stana.
Pratite snove, oni su sada glasniji nego inače.
Šta da radite ako niste u tri pomenuta znaka
Jupiter u Blizancima dotiče sve, samo različitim intenzitetom.
Ovaj astrološki dobitak za znake vazdušnog i vatrenog elementa najjači je, ali Strelac, Vaga i Lav takođe osećaju lagani vetar u leđa.
Ne ignorišite sitne sinhronicitete, oni vode ka većim događajima.
A Vi, koji ste znak i šta ste poslednje sanjali pre nego što ste otvorili ovaj tekst?
Napišite u komentarima, znaci su često glasniji nego što mislimo.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com