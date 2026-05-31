Jupiter u Raku otvara kasu za 3 znaka do kraja juna, novac stiže sa strane sa koje ga niko ne očekuje

Jupiter u Raku otvara kasu, a radi tiho, ali precizno, i do kraja juna baš tri znaka osećaju kako im se račun puni iz pravca koji nisu planirali.

Ne pričamo o lotou. Pričamo o starim dugovima koji se vraćaju, o ponudama poslova koje stižu mejlom u sredu uveče i o porodičnom novcu koji je godinama stajao zaglavljen.

Ovaj tranzit nije bučan. Zato ga većina propusti. Jupiter u Raku otvara kasu i nagrađuje one koji rade sa emocijama, sa porodicom, sa nekretninama i sa svime što ima veze sa domom. Ako ste rođeni u jednom od ova tri znaka, sledeće tri nedelje su vaš prozor.

Rak: konačno naplaćujete ono što su drugi godinama uzimali zdravo za gotovo

Rakovi prvi osećaju ovaj talas jer im Jupiter sedi u sopstvenom znaku. Do 30. juna stiže ponuda koja je vezana za posao iz kuće, za nasleđe ili za prodaju nečega što ste odavno otpisali. Mnogi Rakovi će dobiti poziv od osobe iz prošlosti koja im duguje, i taj poziv neće biti neprijatan. Biće praćen brojem.

Savet je jednostavan. Ne odbijajte sastanke koji deluju kao gubljenje vremena. Tranzit Jupitera kroz Raka voli neformalne razgovore uz kafu, ne uglancane prezentacije. Tu se sklapaju poslovi koje ćete pamtiti.

Škorpija: novac stiže preko tuđih ruku, a vi ga prvi vidite

Škorpijama Jupiter aktivira polje zajedničkih finansija. Prevod sa astrološkog na ljudski: partnerov bonus, porodična podela, povraćaj poreza, kredit koji se konačno odobrava. Sve što ima dva potpisa sada radi za vas.

Ako ste u Škorpiji razmišljali da pokrenete posao sa bratom, sestrom ili dugogodišnjim prijateljem, ovo je trenutak da potpišete. Finansijska sreća do kraja juna za vas dolazi kao deo tima, ne kao solo predstava. Pokušaj da sve uradite sami ovog meseca vam zatvara vrata.

Da li Jupiter u Raku otvara kasu i zaista donosi novac ili je to mit

Jupiter u Raku tradicionalno se smatra najsrećnijim položajem ovog planeta jer je u znaku svoje egzaltacije. Astrolozi ga vezuju za rast porodičnog kapitala, nekretnina i prihoda iz domena hrane, nege i emotivne podrške.

Ribe: posao iz hobija prerasta u ozbiljan prihod

Ribama ovaj tranzit otvara peto polje, ono koje se bavi kreativnošću i decom. Ako pečete kolače za komšiluk, pišete tekstove sa strane ili vodite mali Instagram nalog, do kraja juna se nešto od toga pretvara u redovnu uplatu. Jupiter ulazi u Raka kao podsetnik da hobi koji ste krili nije bio gubljenje vremena.

Roditelji rođeni u Ribama mogu očekivati novac vezan za dete, bilo kroz stipendiju, bilo kroz neočekivani poklon od starije rodbine. Ne zatvarajte koverte ne gledajući. Bukvalno.

Šta da uradite ovih dana ako ste na spisku

Najveća greška koju ova tri znaka prave je čekanje. Jupiter ne traži strpljenje, traži pokret. Ako vam neko predloži kafu, idite. Ako vam stigne poruka od bivšeg poslodavca, otvorite je. Ako razmišljate da podignete cenu svojih usluga, podignite je sada, ne u julu.

Astrološki uticaj Jupitera traje kratko u ovoj fazi, pa korist izvlače oni koji deluju brzo. Sledeća prilika ovakvog kalibra stiže tek za dvanaest godina.

Koji je vaš znak i da li ste već primetili da vam neki novac stiže sa neočekivane strane ove nedelje

