Jupiter u Raku zatvara poglavlje 30. juna, a tri znaka do tada beleže najveći skok prihoda u celoj godini

Jupiter u Raku zatvara ciklus i pravi finalni potez za tri znaka pre prelaska u Lava 30. juna. Proverite da li ste na spisku dobitnika.

Jupiter u Raku zatvara poglavlje i ulazi u svoju poslednju nedelju i pre nego što 30. juna 2026. pređe u Lava, ostavlja iza sebe tri znaka sa neuobičajeno punim novčanikom.

Ovo nije obećanje sitnog dobitka. Reč je o priznanju za rad koji su ovi ljudi diskretno gurali mesecima dok su drugi mislili da gube vreme.

Zašto je baš kraj juna prelomna tačka

Jupiter u Raku zatvara ciklus koji je donosio koristi vezane za porodicu, nekretnine i emotivnu sigurnost. Poslednjih sedam dana pre promene znaka astrolozi tradicionalno nazivaju „periodom žetve“. Ono što ste sejali, sada se konačno vidi na računu.

Šta znači tranzit Jupitera kroz Raka za novac

Tranzit Jupitera kroz Raka jača prihod koji dolazi iz sigurnih izvora. To su nasledstva, povraćaj poreza, prodaja stana, bonus na poslu koji ste odavno tražili. Nije reč o lutriji, već o stvarima koje su godinama „visile u vazduhu“ i sada se zaključuju.

Rak: konačno naplaćujete ono što vam duguju

Vaš znak je domaćin ovog tranzita pa logično pokupite najveći deo kolača. Do 30. juna stiže rasplet oko novca koji vam je neko obećao još na proleće. Moguć je i neočekivani priliv preko roditelja ili starije rodbine, najčešće u vidu pomoći oko stana ili kola. Ne odbijajte ponudu koja stigne preko vikenda, čak i ako vam deluje skromno. Brojke se menjaju nakon prvog razgovora.

Posao koji ste razmatrali kao „rezervnu opciju“ ispostaviće se kao glavni izvor prihoda u drugoj polovini godine. Zapišite cifru koju ste sebi obećali pre nego što potpišete bilo šta.

Pregovaračka pozicija vam je sada jača nego što mislite.

Škorpija: dug se vraća iz pravca odakle se najmanje nadate

Za Škorpije poslednja nedelja Jupitera u Raku donosi rešenje finansijske priče koja vas guši još od jeseni. Neko se javlja sa izvinjenjem i, što je važnije, sa novcem. Možda je u pitanju bivši poslovni partner, možda član porodice koji je „zaboravio“ na pozajmicu.

Pored toga, otvara se prilika za dodatni posao koji ne traži vaše puno radno vreme. Honorarno angažovanje preko poznanika doneće više od tri uobičajene mesečne plate ako prihvatite do kraja meseca.

Ne pregovarajte preko poruka, tražite sastanak uživo. Vaša pojava radi pola posla umesto vas.

Ribe: priliv koji menja plan za jesen

Ribe ulaze u period kada se sitne stvari pretvaraju u ozbiljne brojke. Kreativni rad, fotografija, pisanje, sve što ste radili „iz hobija“ sada dobija konkretnu cenu. Klijent koji vas je odbio u martu vraća se sa boljom ponudom.

Najvažniji datum je 28. jun. Tada se zaključuje dogovor koji utiče na ceo vaš budžet do Nove godine. Ne ulazite u taj razgovor nepripremljeni. Imajte spreman raspon cena i držite se gornje granice.

Riba koja prihvati prvu ponudu gubi trećinu zarade, ona koja izdrži tišinu od pet sekundi dobija sve.

Šta da uradite pre nego što Jupiter pređe u Lava

Iskoristite preostale dane da zatvorite stare račune, naplatite zaostala dugovanja i postavite jasnu cenu svom radu. Jupiter pred ulazak u Lava menja pravila igre, naredna godina nagrađuje hrabrost i vidljivost, a ne strpljenje. Ono što ne završite do 30. juna, čeka vas tek sledećeg leta.

Koja vam se cifra prva pojavila u glavi dok ste čitali svoj znak, da li biste je tražili naglas ili biste opet pristali na manje

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com