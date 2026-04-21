Kad se sezona Bika spoji sa Uranom u Blizancima: Ova 4 znaka horoskopa ulaze u najvažniju nedelju decenije

Sezona Bika je počela 20. aprila čime započinje novi, dugotrajniji ciklus koji astrolozi vezuju za velike preokrete.

Kraj aprila 2026. donosi jednu od onih astroloških kombinacija koje se ne zaboravljaju lako. Sezona Bika je počela 20. aprila, a Uran se vraća u Blizance 25. i 26. aprila, čime započinje novi, dugotrajniji ciklus koji astrolozi vezuju za velike preokrete u načinu razmišljanja, komunikaciji i životnim odlukama. Sličan boravak Urana u Blizancima poslednji put je viđen još tokom četrdesetih godina prošlog veka, zbog čega se ova sedmica od 21. do 28. aprila doživljava kao posebno snažna.

Ono što ovu kombinaciju čini toliko moćnom jeste spoj dve potpuno različite energije. Bik traži sigurnost, stabilnost, konkretne poteze i oslonac. Uran u Blizancima, s druge strane, donosi nagle uvide, promene pravca, nove informacije i potrebu da se izađe iz ustaljenih šablona. Kada se te dve sile spoje, nastaje trenutak u kojem više nije moguće ostati na starom, ali ni skočiti bez plana. Upravo zato odluke donete ovih dana mogu imati posledice koje će se osećati godinama.

Uran se, prema astrološkim kalendarima, u Blizancima zadržava narednih sedam godina, pa se sezona bika krajem aprila za mnoge tumači kao uvod u potpuno novo životno poglavlje.

Bik je prvi na udaru ove energije, ali i prvi koji može da je pretvori u ličnu korist. Sve što je dugo stajalo u mestu sada traži odluku. Posao, novac, selidba ili važan odnos više ne mogu da ostanu „na čekanju“. Bik sada bira da li ostaje u poznatom ili konačno kreće putem koji ga plaši, ali ga i oslobađa.

Blizanci ulaze u period koji za njih može biti potpuno prelomni. Uran u njihov znak unosi nemir, ali i genijalne uvide. Ova sedmica može doneti poziv, vest, susret ili ponudu koja menja pravac narednih godina. Kod njih više nego kod drugih, jedna rečenica može pokrenuti lavinu.

Devica oseća ovu promenu kroz svakodnevicu, rad i unutrašnji osećaj kontrole. Sve što je previše kruto sada počinje da puca. Za Devicu to nije kazna, već prilika da konačno napravi sistem života koji joj zaista odgovara, umesto onog koji je dugo održavala samo zato što „tako treba“.

Strelac dobija izazov kroz odnose, dogovore i velika životna pitanja. Ova sedmica može ga naterati da preseče nešto što traje predugo bez pravog smisla. I baš tu leži njegova šansa: kad konačno kaže sebi istinu, otvara vrata mnogo većem rastu nego što je očekivao.

Za ova četiri znaka period od 21. do 28. aprila nije obična sedmica. Sezona Bika je tačka preokreta. Neke odluke će delovati sitno dok ih budu donosili, ali će se kasnije pokazati kao trenutak u kojem je sve počelo da se menja. U astrologiji postoje dani kada se energija samo oseti — i postoje oni kada se život zaista pomeri. Ovo je upravo takav period.

