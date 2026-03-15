Kad shvate greške prošlosti: za 4 znaka današnja promena donosi neverovatnu sreću i obilje

Planete u nedelju, podstiču preispitivanje prošlosti. Kad shvate greške Rak, Škorpija, Devica i Blizanci kreću stazama izobilja.

Četiri horoskopska znaka privlače obilje i sreću 15. marta 2026. od momenta kad shvate greške iz prošlosti. Naime, retrogradni Merkur je u konjunkciji sa Marsom u Ribama u nedelju, podstiče preispitivanje prošlosti.

Retrogradni Merkur je planeta koja vlada razmišljanjem. Mars je planeta koja vlada motivacijom. Kada se ove dve planete spoje u Ribama u nedelju, znaku konfuzije, iluzije, neprijatelja i duhovnosti, počinje promena.

Um ponovo preispituje situacije i scenarije i shvata šta se dogodilo i zašto. Kažu da je retrospektiva 20/20, i ono što je bilo nejasno u vezi sa prošlošću sada ima smisla.

Tada ponašanje ima šansu da se promeni. Ono što je nekada sabotiralo obilje sada ga poboljšava i jača. Prošle greške zbog nedostatka znanja i iskustva postaju oblasti stručnosti i preciznosti za ove astrološke znake 15. marta.

1. Blizanci – preispitujete svoju karijeru

Nalazite se u dobroj poziciji da preispitate svoju karijeru i pronađete šta vas sprečava da postignete neverovatno obilje i sreću. U trenutku kada to učinite, sreća će se pojaviti kroz novčanu nadoknadu i nagrade. Kada retrogradni Merkur bude u konjunkciji sa Marsom 15. marta, to vas podseća zašto ste uopšte ušli u posao.

Postepeno ste izgubili interesovanje i počeli da preispitujete svoju strast. Toliko toga se dešava i to vas je iscrpelo. Ali vaša energija raste. Shvatate da sagorevanje nije bilo zbog vas ili čak vašeg posla, već samo zbog okolnosti.

Stvari počinju da se poboljšavaju u nedelju. Kad shvate greške, blizanci hvataju i zamke pre nego što se one pretvore u prepreke. Obnavljate svoje interesovanje i to drugima izgleda kao jak karakter. Više ne želite da odustanete i umesto toga dajete više od sebe na visokom nivou.

2. Devica – obilje i sreća dolaze kroz partnerstva

15. marta, Device, nalazite se na ovom veoma posebnom mestu gde obilje i sreća dolaze kroz partnerstva. Ponekad ljudi koje sretnete u životu pokreću uvid i kreativnost. Njihove ohrabrujuće reči u nedelju motivišu vas da isprobate stvari koje ranije niste radili. Saradnja i rad u timu povećavaju vaš domet i olakšavaju pojavu mogućnosti.

Neki ljudi pokušavaju sami da uspeju u životu. Ali tokom konjunkcije Merkura i Marsa u Ribama 15. marta, otkrili ste kako je grupna energija moćnija od samostalnog letenja. Biti okružen drugima motiviše vas da radite više. Kao tim, stvarate zamah koji sve tera da budu konkurentni za jedan cilj.

Postoji nešto tako posebno u pozitivnoj relacionoj energiji koju danas doživljavate, Device. Usklađeni ste sa svojim ciljevima i onima koji misle kao vi.

3. Škorpija – privlačite dobre stvari kroz igru, kreativnost, romantiku, radost

Škorpije, vreme je da se zabavite i uživate u svim prednostima toga što ste osoba koja privlači obilje i sreću. 15. marta privlačite dobre stvari u svoj život kroz igru, kreativnost, romantiku i radost. Retrogradni Merkur, kada je sa Marsom u Ribama, podseća vas na sve prilike koje ste propustili da uradite nešto zabavno.

Shvatate da više tako ne želite da živite svoj život. Sada ste među kreativcima. Dajete prednost umetničkom izražavanju i odjednom vam mašta poludi. Vidite lepotu u svemu. Smejete se bez razloga i ne plašite se da spustite gard.

4. Rak – sticanje znanja kao beskonačna petlja

15. marta, Rakovi, privlačite obilje i sreću kroz obrazovna iskustva. Sticanje znanja funkcioniše kao beskonačna petlja. Učite o nekoj temi i shvatate koliko treba da rastete. Odlučujete da se upustite u informacije i otkrivate da vaše uzbuđenje raste.

Postajete gladni znanja, što stvara želju za učenjem i da čitanje učinite novom navikom. Postavljate pitanja i pronalazite odgovore. Ti odgovori vas vode ka novim putevima istraživanja. Vaš život postaje intrigantno putovanje na koje jedva čekate da krenete.

(Krstarica/YourTango)

