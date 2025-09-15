Kada pukne, puca: Evo kako se svađa svaki horoskopski znak – Ko nikad ne prašta, a ko se sveti?

Svađe su neizbežan deo ljudskih odnosa, ali način na koji se suočavamo sa konfliktima može biti drastično drugačiji od osobe do osobe. Astrologija nudi zanimljiv uvid u to kako se svaki horoskopski znak ponaša kada nastane verbalni okršaj, ko će pokušati da smiri situaciju, a ko će želeti da „dokaže svoje“.

Razumevanje ovih obrazaca može vam pomoći da što bolje „prođete“ tokom nesuglasica sa prijateljima, porodicom ili partnerom.

Ovan: Impulsivni borac

Kada se Ovan naljuti, to je kao da ste pritisnuli dugme za paljenje. Oni su impulsivni, direktni i ne prezaju od otvorenog sukoba. Često će vikati i biti agresivni, ali njihova ljutnja obično kratko traje. Brzo planu, ali se isto tako brzo i ohlade, često zaboravljajući zašto su se uopšte svađali. Očekuju da se i druga strana brzo pređe preko toga.

Bik: Tvrdoglavi zid tišine

Bikovi su po prirodi smireni, ali kada ih isprovocirate, pretvaraju se u tvrdoglavi zid. Retko će ulaziti u dramu, ali će se zato zatvoriti u sebe. Odbijaju da komuniciraju, ignorišu vas i drže se svoje istine po svaku cenu. Njihova ljutnja tinja dugo, a pomirenje može biti dug i naporan proces.

Blizanci: Majstori reči i kontradikcija

Blizanci su verbalni borci. U svađi će koristiti reči kao oružje, analizirajući svaki aspekt argumenta. Mogu biti nepredvidivi, menjati mišljenje usred rasprave i okrenuti vaše reči protiv vas. Brzo prelaze sa jedne emocije na drugu, što može biti iscrpljujuće za partnera. Nakon svađe, često se ponašaju kao da se ništa nije dogodilo.

Rak: Osetljivi sakupljač uvreda

Rakovi su izuzetno emotivni i svađe ih duboko pogađaju. Umesto da se otvoreno sukobljavaju, povlače se u svoj oklop. Oni sve uzimaju k srcu, pamte svaku reč i uvredu, a oprostiti im je izuzetno teško. Često će se osećati kao žrtve i prebacivati krivicu na drugu stranu, dugo noseći u sebi bol.

Lav: Dramatična kraljica/kralj

Lavovi vole da budu u centru pažnje, čak i kada je reč o svađi. Oni su dramatični, glasni i očekuju izvinjenje. Lako se uvredljivi, posebno ako im se naruši ponos. Vole da dominiraju raspravom i da dokažu da su u pravu. Nakon što se iskažu i dobiju pažnju, obično su spremni za pomirenje, ali nikada neće priznati da su pogrešili.

Devica: Analitični kritičar

Device u svađi postaju pedantni analitičari. Seciraće svaki detalj, pronaći svaku vašu grešku i izneti gomilu argumenata zasnovanih na logici (prema njima). Mogu biti kritične i pasivno agresivne, što je često iscrpljujuće. Teško opraštaju greške i dugo će vam zamerati.

Vaga: Diplomata koji izbegava konflikt

Vage mrze svađe i pokušavaće da ih izbegnu po svaku cenu. Ako do konflikta dođe, trudiće se da budu objektivne i da pronađu kompromis. Često će se povući ako je rasprava previše intenzivna. Njihova želja za harmonijom može dovesti do toga da popuste, čak i kada se ne slažu, samo da bi izbegle konfrontaciju.

Škorpija: Osvetoljubivi tajanstvenik

Škorpije su najintenzivniji znak Zodijaka, a to se manifestuje i u svađama. One ne praštaju lako i pamte sve. Kada su povređene, postaju osvetoljubive, pasivno agresivne i mogu planirati osvetu. Neće zaboraviti uvredu, čak i ako se naizgled pomirite. U svađi su vrlo emotivne, ali to ne pokazuju direktno, već kroz oštre reči ili tišinu.

Strelac: Bežanje od drame

Strelčevi ne vole dramu i svađe. Ako se nađu u konfliktu, pokušavaće da ga razreše humorom ili optimističnim stavom. Ako to ne upali, jednostavno će se okrenuti i otići. Mrze da se osećaju sputano i biće spremni da prekinu odnos pre nego da se bore u nečemu što smatraju besmislenim. Brzo praštaju i zaboravljaju.

Jarac: Hladni autoritet

Jarčevi su u svađi hladni, racionalni i autoritativni. Retko se prepuštaju emocijama. Pokušaće da dominiraju raspravom logikom i činjenicama (prema njima). Mogu biti vrlo tvrdoglavi i teško prihvataju da su pogrešili. Izvinjenje od Jarca je retkost, a njihova ljutnja može tinjati dugo.

Vodolija: Racionalni distancirani posmatrač

Vodolije u svađi pokušavaju da budu objektivne i da sagledaju stvari iz više uglova. Često će se distancirati od emocija i pokušati da reše problem na racionalan način. Ne vole dramu i lične napade. Ako osete da je rasprava previše emotivna ili besmislena, jednostavno će se povući i prestati da komuniciraju.

Ribe: Emotivne žrtve

Ribe su izuzetno osetljive i svađe ih bacaju u emocionalni vrtlog. Osećaju se povređeno, zbunjeno i mogu plakati. Retko će se otvoreno sukobljavati, već će se povući i sažaljevati same sebe. Mogu se žrtvovati kako bi se izbegao konflikt, ali će se zbog toga kasnije osećati iskorišćeno. Lako opraštaju, ali zaboravljaju teže.

