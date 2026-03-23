Kako direktni Merkur utiče na vaš znak ove nedelje? Nekoga jača, ali neke ozbiljno slabi!

Mesec u Blizancima započinje stvari, a nedelja se završava Mesecom u Devici, još jednom znaku kojim vlada Merkur. Komunikacija je pojačana i moramo naučiti kako da upravljamo svojim emocijama. 25. marta, Mesec u Raku nam donosi prilike da pokažemo saosećanje i ljubaznost prema drugima.

Kada je Mesec u Lavu 27. marta, iznenađujemo sebe povezujući se sa svojim darovima. Ova nedelja nam polako pomaže da se oslobodimo pospanosti retrogradnog Merkura sada kada je planeta komunikacije direktna.

Ovan – nemojte da sumnjate u sebe

Ovo je osnažujuća nedelja, jer krećete na novo putovanje i početak vaše sezone. Sa Merkurom sada direktno, vaše misli su jasnije i imate motivaciju za uspeh. Mesec u Lavu osvećuje vašu kreativnu moć. Ovo nije vreme da sumnjate u sebe. Umesto toga, fokusirajte se na to da postanete svoj najveći navijač. Dok Saturn može pokušati da vas obeshrabri, Jupiter vas gura da otkrijete svoje talente.

Bik – preuzimate kontrolu

Ove nedelje, preuzimate kontrolu i krećete se napred. Mesec u Raku vam omogućava da razmislite o nekim snažnim idejama koje će vam pomoći da postanete efikasniji u svom radnom prostoru. Ovo je takođe odličan trenutak da provedete vreme sa ljudima koje volite i do kojih vam je najviše stalo. Lakše je razumeti dinamiku sa drugima kada se Mesec sretne sa Jupiterom.

Blizanci – finansijski rast

Sa Mesecom u vašem znaku na početku nedelje i Merkurom sada direktno, povezujete se sa ljudima iz prošlosti. Takođe ste više fokusirani na finansijski rast, a Mesec u Raku vas uči novim metodama povezanim sa štednjom. U ovom trenutku ste svesniji svojih navika potrošnje. Razvijanje discipline je izazovno, ali se može upravljati sa Saturnom u Ovnu.

Rak – učite kako da iskoristite moć

Ljubav i romantika su vezani za tranzite ove nedelje, Rakovi. Kada se Mesec sretne sa Jupiterom u vašem znaku, razumete svog partnera na dubljem nivou. Takođe mnogo bolje razumete svoj ljubavni jezik. Ako ste u vezi, razgovor o bilo kakvim problemima je jednostavniji sada kada je Merkur direktan. Sezona Ovna vam pokazuje kako da iskoristite svoju moć i osećate se samopouzdanije.

Lav – sezona učenja

Mesec je u vašem znaku ove nedelje, Lave, susrećući se sa Suncem i Saturnom u Ovnu. Ovo vam omogućava da istražite teme koje vas najviše zanimaju. Sezona Ovna vas podstiče da krenete na putovanje učenja, koje bi takođe moglo biti period samootkrivanja. Ova vatrena sezona vam pokazuje potencijal koji posedujete i kako da ne izgubite iz vida svoje snove.

Devica – naporan rad

Ove nedelje, sa Mesecom u Blizancima, primorani ste da radite izuzetno naporno. Međutim, niste bez podrške ove sezone Ovna. Saturn više ne aspektuje vaš znak, a Mesec u Lavu vam pomaže da se rekalibrirate kasnije ove nedelje. Sa Merkurom, vašim vladarom, sada direktnim, sve postaje lakše. Čak i ako se suočite sa izazovima, možete da učite iz njih.

Vaga – novi ljudi

Početak nedelje donosi neobičnu i šarmantnu dinamiku, jer vas Mesec u Blizancima podstiče da se povežete sa novim ljudima ili da se fokusirate na svoje kreativne talente. Sa Mesecom u Lavu, neke od istih tema se nastavljaju, ali tranzit vam pomaže da se vratite projektu sa kojim ste izgubili vezu. Sezona Ovna vas podstiče da budete nezavisniji. Motivisani ste da učite iz prošlosti kako biste stvorili nešto magično.

Škorpija – empatija je neophodna

Ako ste bili previše komandantski ili preterano nametljivi, sve će se zakomplikovati ove nedelje, Škorpije. Srećom, Merkur je direktan, što vam omogućava da vodite relevantne diskusije i unesete mnogo više ravnoteže u dinamiku vaših odnosa. Za one na liderskim pozicijama, sezona Ovna pruža uvid u razvoj ovih veština, dok bi vam Mesec u Raku mogao pokazati kako da budete saosećajniji i razumevajući. Empatija je neophodna kada komuniciramo sa drugima.

Strelac – veća kontrola

Stvari su u poslednje vreme delovale nejasno, sa retrogradnim Merkurom koji donosi neke izazove i iritantne periode. Kako direktni Merkur utiče na vas? Sada sa direktnim Merkurom, možete imati veću kontrolu. Morate biti prisutni sa svojim emocijama ove nedelje. Retrogradnost vas je naterala da potisnete svoje emocije, ali Merkurove lunacije na početku i kraju nedelje pomažu vam da pišete ili govorite o onome što ste potisnuli u sebi. Kanališite ovu energiju kroz kreativne poduhvate kako biste se osećali manje preopterećeno.

Jarac – jačajte veze

Ove nedelje imate mogućnost da idete sporo i da budete prisutni sa sobom. Dok vas sezona Ovna podstiče da idete punom brzinom napred, važno je da se opustite i pomirišete cveće s vremena na vreme. Vratite se vezama i ljudima koji inspirišu i dodaju ljubav vašem svetu. Obratite se prijateljima i porodici jer je ovo vreme da ojačate svoje veze sa drugima.

Vodolija – disciplina

Ovo je uzbudljiv period sa Mesecom u Blizancima koji vam pokazuje kako da budete disciplinovaniji. Sezona Ovna vas uči kako da budete smeliji u težnji ka onome što želite da uradite. Neke od lekcija iz pomračenja odjekuju tokom ovog vremena, ali vi učite kako da budete ponosni na ono što ste postigli. Spremni ste da ostanete fokusirani i istrajni kada je u pitanju postizanje vaših ciljeva.

Ribe – kreativni projekti

Ove nedelje krećete se napred i učite iz tranzita Merkura u vašem znaku. Sada kada je Merkur direktan, možete se vratiti kreativnom projektu ili dozvoliti ideji da procveta. Shvatićete kako direktni Merkur utiče na vas. Iskoristite ovu sezonu Ovna da radite na planu i dozvolite svojim idejama da rastu. Nemojte se obeshrabriti ako se stvari čine van vaše kontrole. Umesto toga, održavajte optimističan način razmišljanja i ne dozvolite da prošlost diktira vaš sadašnji trenutak.

(Krstarica/YourTango)

