Kako laže svaki znak horoskopa: Ko će slagati bez da trepne, a ko istinu izgovara bez zadrške

Astrolozi tvrde da svaki horoskopski znak ima svoj stil neiskrenosti, pa su ih podelili po elementima kako bi otkrili ko najređe poseže za lažima.

Vatreni znaci

Ovan često “laže” na naivan način, bez složene priče i više radi senzacije nego iz zle namere. Lav koristi impulsivne, kategorične izjave da prekine raspravu i sačuva svoj autoritet, dok Strelac preteruje detaljima pa mu laži deluju bombastično i lako se prozru.

Vodeni znaci

Rak pribegava lažima kao samoodbrani, motivisan osećajem da ga ne povrede ili razočaraju. Škorpija svoje neistine bira hladnokrvno i perfidno, ne prezajući od psihološke igre, dok Ribe izmišljenim pričama štite svoju ranjivost i često same poveruju u njihove fantastične detalje.

Zemljani znaci

Bikovi lažu odlučno i uporno, uglavnom kad je materijalna ili praktična korist u pitanju. Devica spretnom logikom konstruiše priče pune “neoborivih dokaza”, a Jarac koristi direktne, ponekad grube tvrdnje, ubedljivo se držeći svojih ciljeva do poslednjeg daha.

Vazdušni znaci

Blizanci koriste brzinu razmišljanja da sakriju nedoslednosti u pričama, prebacujući se s teme na temu. Vage će vas oboriti šarmom i glumom, pa laž “upakuju” u slatkorečive izjave, dok Vodolija slaže u kratkim, iznenadnim rafalima, fokusirajući se na ubedljiv start bez detaljne razrade.

Iako nijedan znak nije imun na sitne ili krupne neistine, najiskreniji su oni koji svoju motivaciju za laž ne prećutkuju i ne prave komplikovane “priče”. U horoskopu to retko bivaju vatreni znakovi, a najčešće pojedinci koji – kad već izgovore neistinu – priznaju svoje razloge.

