Kako osvojiti i sačuvati najmaštovitiji horoskopski znak?

Kakvo je udvaranje osoba rođenih u horoskopskom znaku Riba? Veoma je pažljivo, suptilno, emotivno i iskreno. Ipak, najvažnije pravilo glasi: nemojte štedeti na svojim osećanjima i učinite sve što je potrebno da podstaknete njihovu maštovitost, plemenitost i senzualnost. Od njih nemojte očekivati direktnu inicijativu, već tople emocije, koje se prepoznaju u njihovom pogledu, osmehu, glasu i različitim signalima koje vam upućuju.

Kako sačuvati Ribe? Odgovor na to pitanje je pomalo specifičan, zato što one jednim delom svog bića pripadaju svom ljubavnom partneru i u tom smislu izražavaju potpunu odanost. Međutim, ne treba zaboraviti da isto tako jednim delom svoga biće neprekidno negde „lutaju“. Naravno, ponekad je to samo njihova neostvarena fantazija, ali nemojte zaboraviti da uvek imaju neke skrivene i tajne fantazije u svojoj glavi.

Kako se Ribe ponašaju u ljubavnoj vezi? Veoma požrtvovano, emotivno i pažljivo. Pune su razumevanja i dobrovoljno pristaju na različite žrtve samo da bi sačuvale svoju ljubavnu vezu. Uostalom, tu su i njihove fantazije o ljubavnoj bajci. Zbog toga velikodušno poklanjaju svoje emocije i svoju beskrajnu pažnju.

Kako se Ribe ponašaju u braku? Veoma slično kao i u ljubavnoj vezi, s tim što je bračna veza za njih velika svetinja. Imaju potrebu da sačuvaju svoj bračni život čak i onda kada to zahteva veliko žrtvovanje s njihove strane. One su veoma tolerantne i pune razumevanja, dok različite probleme svrstavaju u različite karegorije – njihov psihološki princip je da postoje problemi koji se rešavaju i problemi koji se zaboravljaju.

Šta privlači osobe u znaku Riba? To je unutrašnja lepota ili emotivno i duhovno bogatstvo. Zatim, to su osobine koje dotiču njihove emocije, a to su nežnost, romantičnost, plemenitost, pažnja i toplina. Nemojte zaboraviti da je njima potreban dovoljno jak oslonac, kao i neko ko će ih neprekidno podsticati na izražavanje emocija.