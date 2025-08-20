Kako retki „portal Device“ od 21. avgusta do 23. septembra 2025. menja sudbinu svakog horoskopskog znaka

Od 21. avgusta do 23. septembra 2025. traje retki Devica portal – dva uzastopna mlada Meseca u znaku Device, što donosi dvostruku priliku za nove početke i duboku transformaciju. Kako vatreni Lav prepušta teren organizovanoj Devici, otvaraju se vrata za postajanje osobom kakvom ste oduvek trebali biti.

Ovan

Za Ovnove, Devica portal kreće naletom pojačane energije i fokusa u karijeri. Dok prvi mladi Mesec pokreće nove radne projekte, drugi u septembru pomaže da otpustite navike ili veze koje vas sprečavaju da napredujete. Ne iznenadite se ako vam do kraja sezone sve deluje potpuno drugačije.

Bik

Bikovi će tokom ovog perioda osetiti poziv na kreativni ili stvaralački poduhvat, bilo da je reč o umetničkom projektu ili novoj romansi. Drugi mladi Mesec, 21. septembra, donosi kraj jednog ciklusa i emotivnu pročišćenost, oslobađajući prostor za dalje ostvarenje.

Blizanci

Kod Blizanaca je fokus na četvrtoj kući doma, porodice i korena. Promene u porodičnoj dinamici koje su vas dugo sputavale konačno dobijaju kraj, što otvara put ka osećaju veće sigurnosti i unutrašnje slobode.

Rak

Rakove čeka pokretanje važnog pisanja ili komunikacionog projekta 23. avgusta, koje bi moglo da im otvori glavna vrata uspeha. Do drugog mladog Meseca u septembru taj projekat dobija oblik – ugovori, izdavačke prilike ili ostvarenje kreativnog koncepta.

Lav

Lavovi, pripremite se za finansijski procvat. Novi načini sticanja bogatstva mogu se pojaviti već tokom prvog mladog Meseca, dok drugi u septembru raskida veze sa starim obrascima koji su umanjivali vaše materijalne mogućnosti i samopouzdanje.

Devica

Za Device, ovo je lično resetovanje: pune baterije duhovnog i praktičnog, dok do septembarskog mladog Meseca zatvarate vrata staroj verziji sebe i koračate ka potpunoj transformaciji.

Vaga

Vage ulaze u veoma duhovni period – august donosi nove prakse i tehnike koje neguju vašu dušu, a septembar vam pomaže da otarasite zastarele navike i ograničavajuće stavove, otvarajući put bezbrižnijem duhovnom razvoju.

Škorpija

Škorpije će možda učiniti nešto što im ne priliči – pridružiće se novoj grupi ili zajednici. U tom procesu, otpustićete ljude i obrasce koji više nisu u skladu s vašim novim “ja”, što će biti izazovno, ali izuzetno osnažujuće.

Strelac

Strelčevi dobijaju priliku za profesionalni uspon: promena u poslu, novi položaj ili čak karijera koja se formira već u avgustu. Do druge mlađe zvezde u septembru sve što je zastarelo biće završeno, oslobađajući vas za nove visine.

Jarac

Jarčeve čeka novi životni zadatak, bilo kroz putovanja, obrazovanje ili omiljene poslove. Septembarska promena pomaže im da se oslobode zastarele vere koja je gušila njihov potencijal ili čak uticala na samu suštinu identiteta.

Vodolija

Vodolije mogu očekivati partnerstvo s finansijskim aspektom: zajednički poduhvati novca ili ulaganja započeti u avgustu vode ka razduživanju i eliminaciji neefikasnih finansijskih poteza do septembra, crtajući nov put prosperiteta.

Ribe

Ribe će doživeti novi ljubavni početak ili produbiti postojeću vezu usled snažne energije avgustovskog mladog Meseca. Međutim, drugi mlad Mesec ih poziva na oproštaj od odnosa ili dinamike koja je preživela svoj rok, otvarajući prostor za istinsku harmoniju.

