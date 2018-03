Kako se u ljubavi slažu vatreni znaci?

Sigurno ste se zapitali kako se u ljubavi slažu isti horoskopski znaci. Evo kako to izgleda kod vatrenih znakova.

Par Ovnova: vama je vrelo! Pošto je vladar vašeg horoskopskog znaka Mars, imate puno energije. Zbog toga je potrebno da oboje malo usporite kako biste mogli da uživate jedno u drugom. Vaša strast vidi se u svemu što zajedno radite, što može da bude uzbudljivo, ali može da bude i teret. Lako vam sve dosadi i imate problem da se zajedno relaksirate. Ako vas uhvati dosada, to će biti kraj veze, možda i zauvek. Kako Mars vlada besom, lako možete da iznervirate jedno drugo zbog sitnica. Zato vam je oboma potrebno dosta strpljenja, naročito ako želite da imate duboku i ozbiljnu emotivnu vezu.

Par Lavova: sve je dramatično! Vama strast nije problem i vaš emotivni život je vatren. Oboje ste kreativni, tako da vam nije problem da stalno održavate vezu svežom. Problem je preterivanje u nekim stvarima (ponovo dramatika) i odlučivanje ko će biti vođa. Oboje volite da vodite i oboje tražite pažnju. Moraćete da se naučite na kompromise i da se smenjujete na mestu „kralja“ ili „kraljice“ i onog ko će dobiti svu ljubav i pažnju. I nemojte se svađati oko ogledala u kupatilu, jer je to tipično za Lavove. Takođe, pazite se potrebe za luksuzom jer će to biti dodatno opterećenje za budžet. S pozitivne strane, oboje ste lojalni, i ako ne dozvolite da vaša samovolja preovlada, imaćete živu i dugu vezu.

Par Strelaca: vi ste avanturistički par, koji obožava da putuje i nikada ne sedi s mirom. Avantura vam je u krvi. Istraživanje neistraženih terena (ili makar isprobavanje novog restorana) znači da vaša veza nikada neće postati dosadna. Oboje ste slobodne duše! Ali kada dođe do obaveza, to već teže podnosite. Skrasiti se (oh, kako grozna reč!) za vas predstavlja najveći izazov. Zabavno vam je dok ste zajedno, i uvek nasmejete jedno drugo, ali praktičnost vam nije jača strana. Ko će od vas dvoje da vodi finansije i da balanisra čekovnom karticom i ko će da čisti za vašim kućnim ljubimcem? Ne vi! Snaga Strelca je u tome da predvidi budućnost i započne snove. Zato, ako je vaša veza deo vašeg sna, zauvek ćete ostati zajedno.